Med Maiden i sjunde himlen

Helloween uppvärmare, Iron Maiden huvudband.

Det ser ju ut att bli lika himmelskt som 1988.

Som ni förstår var jag extremt ung på den tiden, när de där båda gängen skulle spela i Scandinavium, Götlaborg – men vi fyllde ändå Lasses Mazda och drog.

Helloween hade nyss släppt genombrytande ”Keeper of the seven keys”-dubbletten, och Maiden – som jag följt sen 1980 (när jag såklart knappt var född), ”Killers” var min allra första skiva – hade ”Seventh son of a seventh son” i bagaget.

Nu, 30 år senare, väcker en halvknycklad biljett och ett svettmärkt programblad makalösa minnen av ös, tryck och eufori till liv.

Dessutom ska Maiden alltså spela på så nära hemmaplan jag nästan kan komma – tillsammans med ett återförenat Helloween ...

Tillbaka till sjunde himlen.