Mässlingsmitta spårad till Örnsköldsvik

Smittspårningen från dem som insjuknat i mässlingen får nu konsekvenser på andra platser i Sverige.

En kvinna, som är en av de tolv personer som insjuknat i Göteborg, besökte under julhelgen Örnsköldsvik.

Den smittade kvinnan träffade ett 20-tal personer i Örnsköldsvik, skriver SVT Nyheter. Samtliga som kvinnan träffat i Örnsköldsvik har antingen haft sjukdomen eller har nu vaccinerats. Ingen av dem har insjuknat. Men faran är inte över.

Inkubationstiden för mässlingen är sju till 18 dygn vilket innebär att insjuknandet kan ske fram till 13 januari.

– Insatser har gjorts på fler platser i landet, men kanske inte så omfattande. I övrigt kan jag inte kommentera frågan, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Insatserna är ett resultat av smittspårning, en åtgärd som är gjord i samtliga tolv mässlingsfall.

– Vi har gjort smittspårningar i alla de fall som varit. Gått igenom var personerna har varit, om de träffat anhöriga och så vidare. Man gör en ganska omfattande genomgång av varje person, säger Leif Dotevall.

Och därefter vidtar man åtgärder, ibland på blotta misstanken, även om man inte är säker på att det rör sig om mässling.

Utbrottet av mässlingen startade i Göteborg den 10 december. Så sent som under tisdagen konstaterades nya fall i Göteborg, då en i personalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset insjuknade. Personen hade befunnit sig på förlossningsavdelningen av över 50 nyfödda barn kallades in för att få injektioner av antikroppar.