Varningen: Mer snö att vänta över Blekinge

Det kraftiga snöovädret fortsätter ställa till med problem i stora delar av Sverige. Under onsdagen väntas mer snö över Blekinge. SMHI har gått ut med en klass 1-varning – men framåt kvällen kan det mattas av något.

Marie Staerk, meteorolog på SMHI, ger den senaste prognosen för Blekinge till BLT.se strax efter klockan 7 på onsdagsmorgonen.

– Det är fortsatt snöbyar som kommer att passera av och till under dagen. Det är snöbyar som genereras ute till havs och sedan förs in med den ostliga vinden. Av och till blir det alltså snöbyar över ert område. Det mattas av något under eftermiddagen, men under natten kan det komma lite mer snö.

Klockan 23.03 på tisdagskvällen utfärdade SMHI en klass 1-varning för snöfall i Blekinge. På sin hemsida skriver man: ”Över östra Blekinge snöbyar som kan vara kraftiga. Det är även blåsigt vilket i kombination med snöbyarna kan ge problem med drivbildning och dålig sikt. Intensiteten på snöbyarna avtar från i eftermiddag.”

FAKTA Detta är en klass 1-varning Definitionen av en klass 1-varning för snöfall är, enligt SMHI, att det väntas fem millimeter eller mer inom sex timmar. Varningen uppdateras till en högre klass om prognosen ändras till kraftigare snöfall med mer än 20 millimeter inom tolv timmar alternativt tolv millimeter inom tolvtimmar i kombination med frisk vind. Källa: SMHI.se Visa mer...

Sent på tisdagen, klockan 23.27, uppdaterade Trafikverket sin varning för stora störningar i väg- och järnvägstrafiken på grund av mycket snö: ”I kombination med tidvis hårda vindbyar finns stor risk för drivbildning vilket kan innebära problem för både väg- och järnvägstrafiken. Trafikverket avråder privatpersoner från att ge sig ut med bil på vägarna i de drabbade områdena om det inte är nödvändigt. Det är svårt att förutse exakt vilka områden som får mest snö. Följ väderrapporteringen innan du ger dig ut i trafiken. Du som reser med tåg – följ trafikinformationen för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändrade avgångar. Trafikverket har samlat alla resurser för att ploga bort snö från vägarna. De större vägarna plogas med kortast tidsintervall och sträckor som är utsatta för snödrev prioriteras särskilt”, skriver man på sin hemsida.

Snöbyarna har varit kraftiga från södra Stockholm och hela vägen ned till Skåne under natten.

– I Västervik, strax norr om Oskarshamn, har det legat på väldigt kraftigt under natten. Även Östergötland, södra Stockholm och Nynäshamn har fått mycket snö, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI, till TT tidigt på onsdagsmorgonen.

Även norr om Gävle, upp mot Hudiksvall och Sundsvall har det varit snöbyar.

– Där har det också varit intensivt men där är det inte de allra kraftigaste stråken av snö, de har legat ned över södra Sverige.

De lokala variationerna är stora när det gäller snömängd. På vissa ställen snöar det nästan inte alls medan det på andra ställen väntas mellan 5 och 10 centimeter,

– Sedan blåser det på det här så det blir drivbildning på vägar, så lokalt kan det upplevas som mycket mer. Snömängder kan vara svårt att mäta när det blåser.

Ett ambulansflyg snurrade av startbanan på flygplatsen i Kalmar på tisdagskvällen, rapporterar Barometern.

Fyra personer som fanns i planet klarade sig oskadda och planet har tagits upp på banan igen, enligt polisen.

– Det är ett mindre ambulansflyg som har snurrat på startbanan och gått i diket litegrann, säger Peter Berg, yttre befäl på Kalmar Brandkår.

Planet tros inte ha fått några större skador.

Ungefär samtidigt inträffade en olycka med en färdtjänstbuss på E22 norr om Kalmar. Ingen skadades, men de som befann sig i bussen behövde hjälp för att ta sig ut ur bussen.

Vid klockan 01 på natten stängdes E22 av efter en lastbilsolycka, rapporterar Trafikverket. Trafiken leds om och vägen beräknas öppnas för trafik under morgonen.

Privatpersoner uppmanas att följa väderrapporteringen och undvika att köra bil i de drabbade områdena om det inte är nödvändigt.

Många andra olyckor har rapporterats på stora vägar runt om i landet.

– Det är väldigt lurig väderlek. De här hårda vindstötarna med snö kan dyka upp väldigt plötsligt och väldigt oförutsägbart, sade Trafikverkets presschef Bengt Olsson till TT under kvällen.

Flera långtradare var inblandade i olyckor på E4 mellan Hudiksvall och Hudiksvall under dagen, med långa köer som följd under kvällen.

Varningar har utfärdats för västra Vindelfjällen, södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen, där det är sannolikt att det går mindre laviner.