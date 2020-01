Två personbilar har krockat på E22

Foto: Pontus Lundahl/TT

Strax efter halv sex under fredagsmorgonen fick SOS in ett larm om en bilolycka på E22 utanför Ronneby. Enligt det inledande larmet rör det sig om en personbil som kört in i ett sidoräcke.

Räddningstjänst och ambulans har tagit sig till platsen. Det rör sig om två personbilar ska ha krockat i östergående riktning. Skadeläget är okänt, men enligt räddningstjänsten satt en person kvar i sin bil när de kom till platsen. Trafiken är begränsad, men vägen är inte avstängd.

Trafikverket varnar för stor påverkan på trafiken mellan Cirkulationsplats Listerby till Hasslörondellen i riktning mot Kalmar.

Texten uppdateras.