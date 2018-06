En kvinna greps och sedermera anhölls misstänkt för misshandel under fredagskvällen.

Misshandeln ska ha ägt rum i Karlskrona sent under fredagseftermiddagen. Exakt vad som har hänt har under natten varit oklart då vare sig den misstänkta kvinnan eller målsägaren har velat svara på några av polisens frågor.

Nya förhör kommer att hållas av polisens utredare under lördagsmorgonen.