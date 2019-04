Kraftiga skurar i helgen – men det räcker inte

Foto: Erik Simander/TT

Bränder härjar i torkan – hittills har april bjudit på få droppar regn. Först till helgen kommer några efterlängtade skurar, men regnet varar inte länge.

– Det blir torrt igen nästa vecka, säger Linnea Rehn vid SMHI.

Skogs- och gräsbränder härjar i södra Sverige, grundvattennivåerna är klart sämre än förra året och böndernas åkrar skriker efter regn. Beskedet om att det finns chans till nederbörd hade nog inte kunnat komma mer lägligt.

– Natten till fredag drar det in en front med regn över västkusten och under lördagen kommer området med regn att ligga som ett stråk från Skåne, Blekinge, västra Götaland och upp över Värmland. Sedan förskjuts det lite söderut, och under söndagen är det framför allt södra Götaland som får regn, säger Linnea Rehn, meteorolog vid SMHI.

Skurarna ser ut att kunna bli kraftiga och resultera i stora vattenmängder. Men regnvädret håller inte i sig länge.

– Efter helgen ser det tyvärr ut som att regnområdet drar bort och det blir torrt igen nästa vecka, bortsett från att det kan komma att bli regn eller snö över Norrland och fjälltrakterna. De östra delarna av Götaland, Svealand och stora delar av Norrland kommer inte att få det här välbehövliga regnet, säger Linnea Rehn.

Samtidigt finns också risk att nederbörden är förgäves när det kommer korta men kraftiga skurar, menar meteorologen.

– När det är så torrt i marken och det kommer mycket regn på en gång kan det vara svårt för marken att ta upp det. Regnet bara rinner av jordskorpan som en torr disktrasa. Det allra bästa vore om vi fick ett måttligt regn som pågår länge.

Sedan årsskiftet har nederbörden varit liten och ojämnt fördelad över landet. I april förra året fanns perioder då det var torrare än normalt, men då regnade det också mer än vad det gjort hittills den här månaden, med flera dagars nederbörd och jämnare fördelning över landet.

– Hela april har varit jättetorr och stora delar av södra Sverige har knappt fått något regn alls under hela månaden. Än är det för tidigt att säga om det blir en torka som förra året, men det är väldigt torrt i skog och mark och nu behövs verkligen regn, säger Linnea Rehn.