Intensivt regn på väg - osäkert när det ljusnar igen

Under fredagen väntar intensiva skurar och nästa vecka ser ostadig ut. Skurar kommer växlas med uppehåll och när solen tittar fram igen är osäkert.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Vi har ett ostadigt väder framför oss i Blekinge. Under fredagen kommer det regna mest hela dagen, ända in till natten mot lördag.

– Det är en hel del skurar som väntar i området, de kan bli rätt intensiva skurar och kan även ha inslag av åska, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Under lördagen blir det mer uppehåll och då kan det bli några soliga stunder. Det kommer ändå växla med molnighet och under både fredag och lördag kommer det blåsa rejält längs kusten. Under fredagen varnar SMHI för kuling i södra Östersjön.

– På söndag har vi ett lite svårbedömt läge, men det ser ut att bli molnigt med en del skurar, säger Sofia Söderberg.

Nästa vecka kommer präglas av samma typ av väder. Uppehåll kommer växlas med regnskurar mest hela tiden.

När kan vi förvänta oss att det ljusnar?

– Det är den här typen av väder som väntar ett tag framöver, det är klart att det är svårt att förutse vädret under slutet av veckan, så man får göra en koll till i början av nästa vecka, säger Sofia Söderberg.