Inställda tåg när ledningar byts ut

I helgen ställs all tågtrafik mellan Lund och Hässleholm in.

Tågen ersätts av bussar.

Trafikverket håller på att moderniserar kontaktledningssystemet som beskrivs som gammalt och slitet. Under arbetet stängs all tågtrafik under de helger som arbetet pågår, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

I helgen ställs därför alla tåg mellan Lund C och Hässleholms C in mellan klockan 01.15 på lördagen och 03.00 på måndagen. De ersätts av bussar.

”Samtidigt som kontaktledningarna byts ut utförs också andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019”, skriver Trafikverket.

De övriga helgerna då tågtrafiken är avstängd mellan Hässleholm och Lund är: 16–18 juni, 14–16 juli, 18–20 augusti, 29 september–1 oktober, 10–12 november, 8–10 december.