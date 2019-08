Tåg inställda efter åskan

Flera Öresundståg har ställts in under onsdagskvällen mellan Karlskrona och Kristianstad efter det kraftiga åskovädret tidigare under dagen.

Tågtrafiken har drabbats av störningar i södra och västra Sverige på flera sträckor.

Vid 19-tiden hade de flesta signalfelen åtgärdats, men förseningar och inställda avgångar kan förekomma under kvällen, meddelar Trafikledningsområde Syd.

Bussar har satts in istället för inställda avgångar i begränsad omfattning.

Under torsdagen beräknas all tågtrafik kunna gå igen enligt tabell.