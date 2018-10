Foto: Paul Kleiven

En del sol är att vänta i Blekinge under tisdagen. Och sen är ett högtryck på väg.

SMHI:s senaste prognos talar om halvklart till mulet och en del sol i länet under tisdagen, och omkring 15 grader.

Under onsdagen börjar varmare luft att strömma in över landet med sydliga vindar. ”Ett högtryck förstärks i öster och ser ut att ligga kvar under större delen av veckan. På flera håll i södra Sverige kan temperaturen troligen leta sig upp till 20 grader från onsdag och under flera dagar framåt”, meddelar SMHI under morgontimmarna.