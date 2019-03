Hjärtinfarkt vanligare i Blekinge

Blekingarnas hälsa har förbättrats över tid. Men fortfarande skattar invånarna i Blekinge sin hälsa något lägre än i övriga landet.

Det visar den nya folkhälsorapporten för Blekinge.

Risken för insjuknande i hjärtinfarkt är högre i Blekinge än i landet som helhet. Under tiden 2013–2017 var antalet hjärtinfarkter 320 per 100 000 invånare i Blekinge. I hela landet låg hjärtinfarkterna i befolkningen på 285 per per 100 000 invånare.

Samtidigt har antalet dödsfall i hjärtinfarkt i stort minskat under de senaste tio åren.

För bröstcancer och prostatacancer är trenden den omvända. Dödligheten i bröstcancer och prostatacancer är lägre i Blekinge än i riket.

Det är några av resultaten i 2018 års Folkhälsorapport i Blekinge 2018 med rubriken Tillsammans kan vi göra skillnad.

Den bygger på enkäter från 2 800 personer och på statistik.

I riket svarar 71 procent att de upplever sin hälsa som god eller mycket god. I Blekinge är det 69 procent som ger det svaret.

Även om livsvillkoren har förbättrats för de flesta i landet sedan 2006, ligger den genomsnittliga inkomsten lägre i i Blekinge. Ungdomsarbetslösheten har gått ner, men är högre i Blekinge än i rikssnittet.

Levnadsvanor spelar in i hur vi mår fysiskt och psykiskt.

I Blekinge röker enligt rapporten ungefär var tionde person dagligen. En av tre rör på sig för lite. Riskfyllda alkoholvanor bedöms finnas hos 14 procent.

Enkäten ingår i en nationell undersökning Hälsa på lika villkor.

En av rapportens slutsatser är att hälsan skiljer sig åt mellan olika grupper:

• Yngre mår bättre än äldre

• Män mår överlag bättre än kvinnor

• Höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare

• Högutbildade må̊r bättre än lågutbildade

• Kvinnor har sämre sjukskrivningstal och ohälsotal jämfört med männen