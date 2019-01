Här lägger kommunen mest på biblioteken

I Sorsele betalade kommunen drygt 1 100 kronor per invånare för bibliotek 2017, enligt de senaste siffrorna över kulturkostnader från Myndigheten för kulturanalys. Det kan jämföras med Skövde där kostnaden per invånare var drygt 260 kronor. På ”tiobästalistan” återfinns Emmaboda med 762 kronor per invånare.

I Blekinge var siffrorna enligt följande:

Karlshamn, 575

Olofström, 536

Ronneby, 475

Sölvesborg, 449

Karlskrona, 383

– Vi ser att kommunernas utgifter för bibliotek har ökat över tid, säger Moa Olin, utredare och statistiker på Kulturanalys, till nyhetsbyrån Siren.