En natt utan några större nyhetshändelser i Blekinge.

Sverige

En kvinna i Tanumshede som barrikaderat sig i en lägenhet och riktat någon from av skjutvapen mot polisen greps runt midnatt.

Efter flera timmars kommunikation med kvinnan tog sig polisen sent på onsdagskvällen in i lägenheten, där hon kunde tas om hand.

– Hon är för med ambulans till sjukhus, säger polisens presstalesperson Anna Göransson.

Det ska inte vara någon fara för kvinnans liv och ingen annan person är skadad. Kvinnan är preliminärt misstänkt för grovt olaga hot mot tjänsteman, grovt vapenbrott och grovt framkallande av fara för annan.

Tidigare under kvällen tvingades polisen evakuera omkring 15 personer i närliggande lägenheter till en samlingslokal och tillkalla en förhandlare. Situationen började med att polispatruller åkte till lägenheten för att hjälpa till vid en handräckning, varpå kvinnan vägrade följa med. (TT)

Under natten har en större brand rasat i en butiksbyggnad i Gottsunda utanför Uppsala.

Räddningstjänsten larmades vid 21.30-tiden och åkte till platsen med ett flertal enheter, som fick stanna kvar i flera timmar vid den fullt utvecklade branden.

– Branden släcktes klockan 02.30, vi är kvar med en enhet för eftersläckningsarbete, säger Åsa Sköld vid Storstockholms räddningstjänst strax före klockan 05.

Ingen person ska ha skadats vid branden. Polisen har upprättat en anmälan om grov mordbrand och kommer under morgonen att genomföra en brandteknisk undersökning på platsen. (TT)

Världen

En två dygn lång strejk lamslår Lufthansa. Inga av bolagets plan ska lyfta från flygplatser i hemlandet Tyskland.

Kabinpersonalstrejken inleddes vid midnatt till torsdagen, sedan förhandlingar in i det sista misslyckats, till midnatt mot lördagen. Under torsdagsdygnet väntas 700 av Lufthansas 1 100 flygningar i världen omfattas.

Flygbolaget lovar att försöka minimera omaket för de "cirka 180 000 passagerare" som berörs. Förutom fri ombokning ska de också i förekommande fall kunna välja tåg i stället.

Strejken har utlysts av fackförbundet Ufo, som bland annat kräver bättre betalt och bättre möjligheter till fast anställning. (TT)

Inget tv- och datorspelande via nätet efter klockan 22 på kvällen, och max 90 minuter per dag.

Det är Kinas regerings lösning för att komma till bukt med problem som spelberoende som man misstänker är boven i dramat bakom ökad närsynthet och dåliga skolresultat, rapporterar The New York Times.

Reglerna, som presenterades på tisdagen, förbjuder alla spelare under 18 år att spela online mellan klockan 22 och 08, fler än 90 minuter under vardagar och tre timmar på helgerna och loven. Landet sätter också gränsen för mikrotransaktioner i appar och spel till motsvarande 550 kronor i månaden. För att upprätthålla reglerna kräver landets mediemyndighet att minderåriga loggar in med sina riktiga namn och id-nummer. (TT)