En man har gripits efter ett butiksinbrott i Karlskrona – polisen misstänker att mannen kan ha försökt ta sig in i fler lokaler.

Blekinge

Strax innan midnatt fick polisen in uppgifter om ett inbrott i en butik i centrala Karlskrona. I nära anslutning kunde en patrull sedan gripa en man.

Hur mannen tog sig in i butiken och vad som stulits vill polisen inte gå in på i nuläget. Orsaken är att man misstänker att den gripne kan ha försökt ta sig in i ytterligare ett par lokaler i närheten. Polisen vill gärna att eventuellt berörda hör av sig med en anmälan.

Den gripne misstänks i nuläget för stöld samt försök till stöld.

Räddningstjänsten larmades om en bilbrand längs en väg utanför Johannishus vid 02.30-tiden på onsdagen. Bilen var dock helt utbränd när man kom fram till platsen. Det finns inga rapporter om några personskador i samband med branden.

Sverige

En kvinna i 40-årsåldern överfölls bakifrån under en springtur i Solna sent på tisdagskvällen.

Hon lyckades slita sig loss och gärningsmannen jagas nu av flera polispatruller, rapporterar Aftonbladet.

Kvinnan var ute och joggade runt Råstasjön i Solna utanför Stockholm när en okänd man plötsligt attackerade henne bakifrån och försökte slita in henne i buskarna. Hon lyckades ta sig loss en gång men attackerades på nytt. Mannen släppte först när en annan joggare dök upp i löpspåret.

Polisen har nu inlett en förundersökning om försök till våldtäkt. Flera patruller, inklusive hundpatruller, deltar i jakten på gärningsmannen, enligt Aftonbladet. (TT)

En nu 18-årig man har dömts till villkorlig dom för bland annat dataintrång efter att ha kapat ett Twitter-konto och via det bombhotat ett flygplan, skriver Norrköpings Tidningar.

Tonåringen kapade kontot i slutet av augusti 2017 och hotade sedan att bomba ett flygplan. Även en flygplats skulle sprängas och bland annat SAS fick vidta flera onödiga säkerhetsåtgärder.

Polisen lyckades spåra 18-åringen via hans ip-adress och mannen erkände att hans syfte varit att få det kapade kontot stängt.

Han har också dömts för att via sin telefon eller elevdator två gånger överbelastat och stört det trådlösa nätverket på sin gymnasieskola. 18-åringen ska även ha medverkat i två försök till nätverksattacker. (TT)

Världen

Nordkorea har avlossat nya projektiler i östlig riktning ut över havet, rapporterar sydkoreanska medier. Enligt Japans kustbevakning handlar det om minst en robot.

Liksom flera gånger tidigare de senaste månaderna verkar det handla om provskjutning av nya robottyper. Avfyrningarna sker åt Japans håll.

Tokyo-regeringen har fördömt provskjutningarna, men samtidigt sagt att landet inte är i akut fara. (TT)

En ung australier misstänks för att med berått mod ha jagat och mejat ner 20 kängurur med sin bil. Mannen har gripits och väntas bli åtalad för djurplågeri.

Det grymma dådet ska ha pågått i en timme i lördags kväll, vid Tura Beach i södra New South Wales.

Viltolyckor med kängurur sker dagligen och stundligen på australiska vägar, men att någon medvetet ger sig på djuren på detta sätt väcker ändå chock och förstämning.

– Det var väldigt obehagligt att se, säger Rob Evans, som blev vittne till brottets efterspel, till mediebolaget ABC.

En handfull "joeys", känguruungar, överlevde attacken. De tas nu om hand av djurskyddsorganisationen Wires. (TT)