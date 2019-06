Foto: Johan Nilsson/TT

En husvagn på en camping utanför Asarum började brinna i natt.

Det brinner fortsatt på ett före detta skjutfält i nordvästra Stockholm.

Blekinge

Larmet om husvagnsbrand vid en campingplats längs Långasjönäsvägen kom in strax efter klockan 02 på tisdagen. Enligt SOS Alarms händelseinformation ska en husvagn ha varit övertänd när räddningstjänsten kom fram. Enligt räddningstjänsten omkom en person i branden.

Sverige

Släckningen av branden på Järvafältet fick avbrytas efter larm om att det kunde finnas odetonerad ammunition inom brandområdet. Platsen fick därför spärras av och ingen fick gå in i området.Under måndagskvällen beslutade räddningstjänsten att vattenbomba branden, men insatsen fick avbrytas efter en kraftig explosion. Det visade sig senare att smällen kom från ett pågående vägarbete.

Släckningsarbetet avbröts sedan sent på kvällen.

– Vi har under natten lågintensiv bevakning i ytterområdena av branden för att se till att den inte sprider sig. Sedan sätter vi i gång släckningsarbetet under tidig morgon, med helikoptrar, säger Emil Skoglund vid Storstockholms brandförsvar till TT klockan 02.

Avspärrningen av brandområdet kan leda till problem vid inflygning till flygplatserna Arlanda och Bromma, men hittills finns det inte några uppgifter om att flyg har påverkats. (TT)

Världen

Två starka jordskalv skakade Sichuanprovinsen i Kina. Skalven, med magnituden 5,9 respektive 5,2 inträffade med 30 minuters mellanrum och kändes i städer som Chengdu och Chongqing, men jordbävningarnas centrum var i glesbygd.

Minst elva personer har dödats, och 122 har skadats, uppger statlig tv, som visar bilder där räddningsarbetare drar ur offer ur rasmassor.

I maj 2008 drabbades Sichuan av ett svårt skalv där nära 70 000 människor dödades. (TT)

Omkring 80 personer har omkommit i en värmebölja i Bihar i Indien. Temperaturerna har legat på omkring 45 grader i flera dagar.

Värmeböljan har gjort att undantagstillståndsliknande tillstånd trätt i kraft på sina håll. I Gaya-distriktet förbjuds invånarna från att utföra icke-nödvändiga arbetet utomhus. Bland annat är det stopp för byggarbeten mellan klockan 11 och 16.

Stora delar av Indien hukar under värmen. Temperaturen har under dagtid hållit sig över 40 grader de senaste 32 dagarna, vilket närmar sig rekordnivåer. I delstaten Rajasthan uppmättes temperaturen 50,3 grader nyligen, strax under landets rekord på 51 grader. (TT)