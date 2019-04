Foto: Johan Nilsson/TT

En ung man har gripits för bland annat olaga intrång i Markaryd.

I Hultsfred ska en okänd person kastat en brinnande flaska mot en lägenhetsdörr.

Kronoberg

Vid 02-tiden på torsdagen greps en man i 20-årsåldern på en adress i Markaryd. Mannen ska ha tagit sig in hos ett företag genom att krossa en ruta.

– Han hittades i en soffa där han satt och laddade telefonen, säger Viktor Jensen, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Växjö.

Mannen misstänks nu för skadegörelse och olaga intrång.

Kalmar län

Branden inträffade på källarplan i ett flerfamiljshus i Hultsfred vid midnatt. Enligt räddningstjänsten ska någon kastat en så kallad molotovcocktail mot en lägenhetsdörr.

Sverige

Branden i skånska Hästveda har avtagit, vinden har mojnat och luftfuktigheten ökat under natten.

– Det ryker väldigt mycket men nu är det inga öppna lågor, men det kan ändras i morgon, säger Joakim Ilmrud, räddningsledare, till TT.

Branden är inte släckt, värmespridning under marken kommer ligga kvar under lång tid. De som tidigare evakuerades har vid klockan 02 ännu inte kunnat återvända hem.

– Vi tror att det ska bli gynnsammare väderförhållanden framåt helgen, säger Joakim Ilmrud.

En brand norr om Gnosjö i Jönköpings län upptäcktes av privatpersoner som såg en rökpelare i skogen. Polisen uppmanade under kvällen boende att vara mentalt förberedda på att snabbt eventuellt hitta ett tillfälligt boende. Flera helikoptrar har vattenbombat, bland annat med förstärkning från Försvarsmakten. Branden, som omfattar uppemot 150 hektar, bedöms inte vara under kontroll och släckningen kommer att pågå under natten och kommande dygn.

– Branden är ännu inte under kontroll. Vi jobbar på för fullt med att ringa in och begränsa branden, säger Henrik Dovrén, inre befäl.

I Markaryds kommun trodde man inledningsvis att det härjade flera bränder men så var inte fallet.

– Det var rök som låg på från branden i Hästveda, så det visade sig att det bara var en brand här, säger Niklas Henningsson, inre befäl vid räddningstjänsten och bekräftar också att branden i Markaryd nu är släckt. (TT)

Världen

Den ryske presidenten Vladimir Putin har anlänt till Vladivostok för sitt första toppmöte med Nordkoreas ledare Kim Jong-Un, uppger Kreml.

Samtalen väntas behandla de internationella sanktionerna mot Nordkorea och det säkerhetspolitiska läget.

– Jag hoppas att vi kan diskutera konkreta frågor gällande fredsförhandlingar på den koreanska halvön och våra bilaterala relationer, sade Kim till rysk tv när han på onsdagen korsade gränsen till Ryssland. (TT)

Amerikanska myndigheter har registrerat 695 fall av mässlingen hittills under året, vilket är den högsta siffran sedan sjukdomen förklarades utrotad i landet år 2000.

Sjukdomen finns nu i 22 stater, men de flesta fallen är koncentrerade till ett utbrott i staten Washington och två i New York.

Över hälften av fallen, 390, gäller barn i några ortodoxa judiska församlingar i Brooklyn, New York, som vägrar vaccinera sina barn. (TT)