Kvinna anhållen misstänkt för misshandel under fredagen i Karlskrona.

Blekinge

En kvinna greps under fredagseftermiddagen och anhölls sedan misstänkt för misshandel. Kvinnan ville inte säga något under förhör och inte heller målsägande ville prata med polisen. Nya försök till förhör med den misstänkta kvinnan kommer att göras under lördagsmorgonen.

I övrigt har det varit en lugn natt enligt polisen.

Sverige

Två män, 25 och 27 år gamla, har häktats på sannolika skäl misstänkta för mordförsök efter skottlossningen i Västra Frölunda i Göteborg i måndags kväll.

En tredje person, en 24-årig man, har häktats i sin frånvaro misstänkt för grovt vapenbrott och skyddande av brottsling, skriver Göteborgs-Posten.

Vid händelsen hördes skottlossning, och i samband med det försvann människor från platsen dels på en moped, dels i en eller två bilar. Kort därefter skedde en trafikolycka med mopeden, och när mopedisten förts till sjukhus upptäcktes att han också hade skottskador.

Både mopedföraren och en medpassagerare skadades i olyckan. De greps av polisen, och har nu häktats. 25-åringen är alltså både misstänkt och målsägande i ärendet, skriver GP.

– Jag berättar inget om själva händelsen eller bevisningen, säger kammaråklagare Johan Udén till tidningen.

En av de misstänkta männen rapporteras fortfarande få intensivvård. Även den andre är kvar på sjukhus. (TT)

En man i 40-årsåldern som varit efterlyst misstänkt för ett mordförsök i Halmstad har gripits och häktats, rapporterar SVT Nyheter Halland.

En annan misstänkt, en man i 35-årsåldern, överlämnade sig själv till polisen i mars.

De misstänks för att i februari ha tagit sig in i en bostad och attackerat en annan man med kniv. Mannen lyckades freda sig själv och fösa ut männen ur bostaden.

Båda männen är på sannolika skäl misstänkta för mordförsök. (TT)

Världen

Anledningen till att ett barn avlidit i Frankrike ska utredas. Farhågan är att dödsfallet kan kopplas till en E coli-infektion som barnet kan ha fått av smittad reblochon-ost.

Den 14 maj återkallade myndigheterna ostar sedan sex barn lagts in på sjukhus efter att ha ätit av den.

Under fredagskvällen återkallade producenten Chabert även sina nya ostar "i förebyggande syfte", utan att orsaken till dödsfallet har utretts färdigt. (TT)

USA:s president Donald Trump utser konteramiral Douglas Fears till ny säkerhets- och antiterrorismrådgivare, meddelar Vita huset.

"Doug Fears kommer med mer än tre decennier av bred erfarenhet inom inrikes säkerhet, bland annat antiterrorism, cybersäkerhet och katastrofhantering", säger Vita husets nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton i ett uttalande

Det nya jobbet innebär bland annat att Fears ska samordna myndigheters insatser vid katastrofer.

Fears ersätter Tom Bossert som avgick i april, enligt uppgift efter en begäran från John Bolton som då var ny på sin post. (TT)