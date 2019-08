God morgon! Swinging memories

Royal Republic på Stortorget – goes som väntat without saying. Men extra minnesvärdast? Atomic Swing i Hoglands park!

När Skärgårdsfesten 2019 summeras blir det för min del en extralång titt i backspegeln. En återuppväckt reminiscens av ynglingaår med ”Stone me into the groove” på repeat hela natten lång, liksom skakande huvud och fånigt flin åt ”Smile” i Bastion Aurora.

Styvt 25 år senare förvånar det inte så mycket hur bra Ellery Queen-hattförsedde Niclas Frisk med anhang fortfarande håller. Däremot hur underhållande way out there den kicksparkande ”renässansmänniskan, tamburinisten och organisten” Micke Lohse är.

Vad såg han egentligen genom sina misstänkt kalejdoskopartade ögon när han målbrottsylade likt en Zed i Polisskolanfilmerna? Var han verkligen sån redan på 90-talet?

Inte vad jag kan minnas. Men det här kommer jag sannerligen inte att glömma.