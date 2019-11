Pat Benatar – visst! Soundgarden – jajamensan! Judas Priest – hell yeah!

Men vad är det egentligen för rock'n'roll-fans i övrigt som röstar till relaterad hall of fame?

Den har funnits sedan 1983, och omfattar namn som Chuck Berry, James Brown, Elvis, Little Richard, Bill Haley, BB King, Beatles, Dylan, Stones, The Who, Kinks, Johnny Cash, Hendrix, Bob Marley, Zeppelin, Neil Young, AC/DC, Black Sabbath, Sex Pistols ...

Nu ska fem nya ta plats för introduktion 2020. Och allmänheten får vara med och välja och spela en viktig roll. Dagligen dessutom.

Så vilka föredrar folk?

Ja, när man tittar till toppskiktet nära ”halvtid” så finns i alla fall inte Kraftwerk och The Notorious B.I.G. där.

Men sexa: Depeche Mode. Sjua: Whitney Houston ...

Före Motörhead och Thin Lizzy. Före.

Med sådana fans behövs inga fienden.