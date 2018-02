Funktionshindrade i kläm när byggnad rivs

Nu ska Mogården i Rödeby rivas.

Då tvingas de funktionshindrade på dagverksamheten flytta tillbaka till Jänkeberga.

Trots att byggnaden är utdömd på grund av allvarliga arbetsmiljöproblem.

Foto: Marcus Palmgren

De funktionshindrade och personalen i dagverksamheten är luttrade vid det här laget. De stod ut under många år på Jänkeberga, Västra Mark, i en byggnad som bland annat hade problem med ventilation, fukt och inte minst brandskyddet. Då de flesta av brukarna satt i rullstol riskerade verksamheten att bli en dödsfälla vid en eventuell brand.

Huset dömdes ut och skulle först renoveras och sedan rivas till förmån för ett nybygge.

Under tiden flyttade dagverksamheten till Mogården i Rödeby. Som nu också ska rivas för att ge plats åt nya seniorbostäder. Och för dagverksamheten gäller numera nya bud. De ska flytta till en helt ny byggnad i östra Rödeby. Problemet är att ingen vet när detta bygge är inflyttningsklart.

– Som läget är nu så tvingas vi tillbaka till Jänkeberga och det kom som en chock, säger Ann-Christin Pettersson, skyddsombud på dagcentret Regnbågen.

Såväl personal som brukarna mår dåligt av ett ständigt flyttande.

– Vi är alla ledsna och oroliga. Jänkeberga är det i särklass sämsta alternativet. Förvaltningschefen Per Myrbeck kom hit och berättade att kommunen ska laga hissen och se över ventilationen, men det räcker inte, säger Ann-Christin Pettersson.

Foto: Marcus Palmgren

Problemet är också att källarplanet på Jänkeberga är i så dåligt skick att det inte går att använda.

– Det finns plats för 12 brukare, men vi har verksamhet för 21 personer i nuläget. Det blir alltså nio personer som inte får följa med vid en flytt.

Ann-Christin Pettersson tycker det är tragiskt att de funktionshindrade ofta hamnar i kläm.

– Vi har många multihandikappade här. De kan inte föra sin talan och är inte så lätta att flytta. De far illa, helt enkelt.

Vad har ni fått höra av förvaltningen?

– Som läget är nu blir det en flytt till Jänkeberga, om vi inom personalen inte har några andra ”kreativa lösningar” på gång. Men vi har ingen kännedom om lämpliga lokaler.

När Mogården rivs påverkas inte bara dagverksamheten utan också landstingets rehabcenter.

BLT har sökt Karin Dovstad, ordförande i funktionsstödsnämnden samt Per Myrbeck, tillförordnad chef på funktionsstödsförvaltningen. Varken Dovstad eller Myrbeck gick att nå under gårdagen. Men Per Myrbeck säger till P4 Blekinge att han förstår oron hos personalen och brukarna.

– Det är klart jag förstår att där finns en oro just nu, men jag har också uppmanat personalen att komma med idéer på andra lämpliga lokaler. Samtidigt är det inte helt lätt att hitta passande lokaler i en växande kommun som Karlskrona. Inte just nu, säger Per Myrbeck till P4 Blekinge.