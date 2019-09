De tar hand om din trädgård

Foto: Mattias Mattisson

Hösten är årstiden då du bör jobba med din trädgård om du vill ha en ny design på den, plantera nya växter eller ta hand om träd, buskar och rabatter.

– Det är jätteviktigt att gå över trädgården på hösten, säger Kristina Arfvidsson, en av tre trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner på Trädgårdsverkstan.

Trädgårdsverkstan jobbar över hela länet med rådgivning, design och skötsel av trädgårdar. Mars till november är företagets mest hektiska period.

– När snön börjar falla slutar vi, säger Dorrit Klinker Brodersen, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner med extra ansvar inom Ronneby kommun.

Foto: Mattias Mattisson

Under vintern planerar de. För den som vill ha hjälp med att anlägga eller designa sin trädgård är det bra att sätta i gång processen nu. Då kan Trädgårdsverkstan titta på tomten och planera under de kalla månaderna. Sedan kan de anlägga den under våren.

– Det är svårt att komma i maj och säga att man behöver hjälp. Då har vi jättemycket att göra, säger Kristina Arfvidsson, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner som är huvudansvarig för uppdrag i Karlskrona kommun.

Du bör börja med att fundera på vad du vill odla, vilka växter du tycker om och hur mycket tid du vill lägga på trädgården.

– Vi bidrar med kunskap så att rätt växt hamnar på rätt plats för att du inte ska köpa dyra växter och placera dem där de inte passar, säger Ann-Margreth Jeppsson, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner med huvudansvaret för västra Blekinge.

Det är också en fördel att i förväg kolla var uteplatserna ska vara och var solen tittar fram.

Foto: Mattias Mattisson

Ett vanligt fel när det gäller trädgårdar är att plantera för lite av varje växt. Många glömmer också att gödsla, vilket är viktigt för att bygga upp jorden.

– Ett problem med nya hus är att tomten är packad med kross och sedan ett tunt lager matjord och där tror man att det ska växa, säger Kristina.

Ibland får Trädgårdsverkstan även hjälpa kunder som har samlat på sig flera olika växter som har spritt sig i trädgården och gjort den rörig.

– Då kan vi komma utifrån med nya ögon och hjälpa till med vad de ska spara, säger Ann-Margreth.

Foto: Mattias Mattisson

Det finns trädgårdstrender men de svänger inte särskilt mycket från år till år. Nu är det bland annat populärt med perenner och prydnadsgräs. Dessutom är det inne med naturmaterial och mer växter i stället för plattor och betong.

– Ängar har blivit populära för folk har insett att de måste gynna bina, säger Dorrit.

Många, framför allt barnfamiljer, vill dessutom ha ätbart i trädgården. Att den ska vara lättskött är dock det vanligaste önskemålet.

– Lättskött är inte lika med inga växter alls, säger Dorrit.

Om du har tätt med växter får du mindre ogräs. Har du buskar kan du ha marktäckande växter under dem.

Hösten är en bra tid för trädgårdsarbete.

– Det är en fantastisk planteringssäsong under hela september, säger Dorrit.

Dessutom är utbudet av växter stort nu efter sommaren.

– Planterar du nu har du med dig trädgården ända till våren, säger hon.

Foto: Mattias Mattisson

Det är också en fördel att beskära träd nu.

– Träden går in i vilofas nu och accepterar lättare att du klipper, säger Dorrit.

Rensar du dessutom bort ogräset nu hinner det inte sprida sig och bli kraftigt till våren. Hon råder dig även att plantera något vackert i en kruka att ställa framför dörren. Då blir du glad varje gång du kommer hem.

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson