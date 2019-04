Avstängningar påverkar tågtrafiken i påsk

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Flera avstängningar kommer att påverka järnvägstrafiken i södra Sverige under påskhelgen.

Det berättar nu Trafikverket i ett pressmeddelande.

”Under påskhelgen då pendlingsresorna är färre passar Trafikverket på att förbättra järnvägen. Även i år kommer flera avstängningar att påverka tågresenärer under påsken. Arbetena är ett led i att förbättra möjligheterna att även fortsättningsvis komma fram smidigt och tryggt”, skriver man i pressmeddelandet.

Två arbeten som kan påverka trafiken lyfts fram:

Lund-Malmö

”Sträckan är avstängd från 18 april klockan 23.00 till 19 april klockan 9.00. Därefter reducerad kapacitet fram till 21 april klockan 18.00. Arbetet är en del i 4-spårsutbyggnaden mellan Lund och Malmö. En spårväxel ska läggas på plats mellan Åkarp och Arlöv och en tillfällig bro tas i bruk vid Vragerupsvägen i Hjärup.”

Jönköpingsbanan, Jönköping – Nässjö

”Sträckan är avstängd från 19 april klockan 23.00 till 21 april klockan 24.00. Bussar ersätter persontrafiken. Under avstängningen kommer nya funktioner att kopplas in i Tenhult för att tågen ska kunna köra tätare och därmed höja kapaciteten på spåren. Under veckodagarna görs underhållsarbeten mellan klockan 9-15. Bussar ersätter under denna tid.”

Man påminner också om att det pågår en del vägarbeten som kan göra att trafiken rullar långsammare än normalt. Det handlar bland annat om vägarbetet på väg 15 förbi Olofström där trafiken leds om via Östra Ringvägen.