200 000 kronor till entreprenör från Blekinge

Stiftelsen ÅForsk har i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks utsett tio entreprenörer som får ÅForsks Entreprenörsstipendie 2019. En av dem är Saleh Javadi från Blekinge, som får 200 000 kronor. Saleh arbetade fram sin idé under sina studier på Blekinge Tekniska Högskola. En lösning som enligt ett pressmeddelande kombinerar artificiell intelligens med energieffektivisering för minskad energianvändning och konsumtion. Stipendiet, som delades ut under Sveriges innovationsriksdag under onsdagskvällen, syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé.