16,4 miljoner till en jämlikare skola

Alla har rätt till en bra skola. 16,4 miljoner kronor ska göra arbetet för kommunerna lättare.

Beskedet om pengarna kommer från Utbildningsdepartementet och syftet är att bryta ojämlikheten i skolan.

– Det är din ansträngning i skolan som ska avgöra din framtid. Den ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin i pressmeddelandet.

Totalt får Sveriges skolor dela på en miljard kronor kommande hösttermin. Av dem hamnar 16,4 miljoner i Blekinge. Mest pengar per elev går till Ronneby, Olofströms och Karlshamns kommun.

– En gång i tiden hade Sverige ett av världens starkaste och mest jämlika skolsystem, det är klart att vi kan komma tillbaka dit, skriver Gustav Fridolin. Skolorna och kommunerna bestämmer hur man ska använda sin del av dessa jämlikhetsmiljarder. Det ska bygga på en egen analys av vad som gör mest skillnad här. Vi kommer att följa upp att resultaten stärks och ojämlikhet mellan skolor bryts. Vi stärker också statens möjligheter att kunna ge extra stöd till kommuner som behöver det.

Stödet, som är på totalt sex miljoner fasas in under tre år, enligt Skolkommissionens förslag. Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, år 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och från år 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen.