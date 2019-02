Vissa är mer jämlika än andra

Foto: Adam Ihse/TT

I veckan presenterade LO sin granskning av "maktelitens” löner. Men om det är fel att vissa tjänar mer än andra, varför tar då S- och LO-topparna emot så höga ersättningar själva?

Så var det dags igen. För 19 året i rad presenterade socialdemokratiska LO i veckan sin granskning av ”maktelitens” inkomster där udden är riktad mot ersättningarna till direktörerna i det privata näringslivet. Rapporten ger upphov till den klasskampsretorik som är Socialdemokraternas och LO-fackens livsluft trots att de mer eller mindre prenumererat på regeringsinnehavet i Sverige sedan demokratin infördes.

Årets granskning har undertiteln ”– utan markkontakt”. Det är en intressant underrubrik eftersom det är ett ord som många nog, inte minst socialdemokrater av den gamla stammen, tycker är en passande beskrivning på hur arbetarrörelsens eget toppskikt förhåller sig till verkligheten och de fagra slagorden om jämlikhet och solidaritet.

LO-ordföranden, Karl-Petter Thorwaldsson, själv har exempelvis har en månadsinkomst som undersköterskorna i LO:s största fackförbund Kommunal bara kan drömma om. Varje månad kan han stoppa 103 000 kronor av LO-medlemmarnas pengar i egen ficka (Tidningarnas Telegrambyrå den 7 februari).

Och Thorwaldssons egen lön är faktiskt inte bara bra mycket högre än undersköterskornas eller vanliga industriarbetares, den är dessutom en bra bit högre än vad många företagsledare har i månadslön. Det är förvisso sant och helt riktigt att direktörerna för de allra största börsbolagen har mycket höga löner men ser man till privata företag med minst 10 anställda, oberoende av bransch, låg median VD-lönen på 76 000 kronor 2017, enligt ekonomifakta.se.

76 000 kronor i månaden är också mindre än vad statsråden i vår S-ledda regering har i lön. Efter förra årets lönelyft för statsråden klättrade statsministers, tillika före detta ordföranden i IF-Metall, Stefan Löfvens månadslön upp till 172 000 kronor (Aftonbladet den 15 juni 2018).

Övriga statsråd, som exempelvis socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) som tidigare var ordförande för fackförbundet SKTF, får nöja sig med 136 000 kronor i månaden. Inte så jämlikt förvisso men ändå klart mer än median-VD-lönen.

Många socialdemokratiska kommunalråd har det dock sämre ställt, både jämfört med S-ministrarna och median-VD:n. Per-Ola Mattsson (S) i Karlshamn får nöja sig med 66 900 kronor per månad (BLT den 7 november 2018).

Men det finns lösningar även på sådant. Under hösten tog Heléne Björklund (S) ut både kommunalrådslön och riksdagsarvode till följd av att hon blev invald i riksdagen men under en tid fortsatte som kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg. På så sätt kunde hon under en tid ta ut dubbelt arvode. Totalt innebar detta att Björklund tjänade drygt 383 000 kronor på sina politiska uppdrag under årets tre sista månader. Det gav en genomsnittlig månadslön på 127 000 kronor (BLT den 31 januari). Några insändarskribenter i BLT har kliat sig i huvudet och undrat hur det är möjligt att sköta två heltidsuppdrag samtidigt (BLT den 5 februari och BLT den 9 februari). Ja, det kan man undra.

Om nu jämlikheten är så viktig för arbetarrörelsens toppar, varför tar de då emot så höga ersättningar? Varför gör de inte som exempelvis Vänsterpartiet och inför en partiskatt så att ersättningsnivåerna hålls nere? Kasta inte sten i glashus!

Eller förhåller sig arbetarrörelsens toppskikt till jämlikheten som grisarna i George Orwells roman Djurfarmen? ”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra”, förklarar grisarna varför vissa, nämligen de själva, skall ha privilegier trots att man tidigare sagt att alla ska vara jämlika.