Viktigast att bekämpa brott

Foto: Johan Nilsson/TT

Diskussionen om etniska grupper och brottslighet riskerar att skymma det väsentliga: hur man kan minska brottsligheten.

En känslig fråga. Så brukar det heta när någon presenterar statistik eller anekdoter som handlar om att vissa invandrargrupper är överrepresenterade bland gärningsmännen i vissa brottskategorier, senast illustrerat av responsen på SVT:s Uppdrag gransknings genomgång av våldtäktsdömdas ursprung.

Sådana uppgifter har ofta använts som slagträ i debatten om asyl och migration, vilket fått andra att ifrågasätta det lämpliga i att presentera dem för att inte skuldbelägga hela grupper. Men det är skuldbeläggandet som bör ifrågasättas, inte faktasökandet. I en rättsstat är det förövaren som döms för brott, inte gruppen som förövaren tillhör.

Särskilt vanskligt blir det att neka asyl för helt andra människor som inte begått några brott, för att andra från samma etniska grupp är överrepresenterade i statistiken. Oavsett om man är för en strikt eller generös asyllagstiftning bör den frågan kunna debatteras och avgöras utan att människor tillskrivs ansvar för brott de inte har begått. Det är inte konstigare än att vi avstår från att införa utegångsförbud för unga män – även om de är överrepresenterade i brottsstatistiken och brottsligheten minskade, så skulle åtgärden också brett drabba oskyldiga.

Däremot bör vetskapen om överrepresenterade grupper användas för exempelvis särskilda informationsinsatser gentemot grupper där patriarkalt beteende mot kvinnor är vanligt förekommande. För att dra en parallell så uppmärksammas i körskoleundervisningen att män vanligen har ett större riskbeteende i trafiken. Möjligheten till sådana preventiva insatser är motiv nog för att bedriva forskning om vissa gruppers överrepresentation vid olika brott.

Betydelsen av sådan kartläggning ska samtidigt inte överdrivas. Kriminologen Franklin Zimring skrev för några år sedan boken ”The city that became safe” (2011) om den radikala minskningen av grova brott i New York, som även fortsatt sedan dess.

En intressant uppgift i boken är att medan brottsligheten har sjunkit radikalt, så har den etniska representationen bland de som begår brott förblivit densamma. Brottsligheten har med andra ord minskat lika radikalt i alla grupper. Det är inte så att vissa grupper är predestinerade att begå brott.

Etniska mönster är inte oväsentliga, menar Zimring (Neo nr 2 2012). Framför allt gäller de även utsattheten för brott, otryggheten drabbar människor som bor i brottsutsatta områden hårdare. Det bör inte forskare avstå från att beskriva. Likaså fångar statistik nedbruten på etnicitet att det finns diskriminering i polisens ingripanden, exempelvis straffas i USA betydligt fler svarta än vita droganvändare.

Varför det finns en etnisk överrepresentation för vissa brott, och om den väsentligen kan förklaras med socioekonomiska faktorer är fortfarande ett ämne för akademisk debatt. Men frågan har också blivit mer akademisk i takt med att brottsligheten minskar, eftersom den radikala minskningen uppenbart beror på andra faktorer. Zimring menar att sättet polisen arbetar på, inte minst närvaro på brottsutsatta platser, så kallade hot-spots, är en viktig förklaring.

Sådana lösningar borde stå i centrum för diskussionen. Vilka resurser behöver polisen för att kunna minska våldtäkter och andra sexualbrott? Hur har andra länder arbetat som lyckats? Det är frågorna som leder vägen framåt.