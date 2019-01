Vi försökte i alla fall

Foto: Pontus Lundahl/TT

Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd är nu förbi. Frågan är hur realistiskt det är att tro att Sverige kan skapa förändring i ett byråkratiskt monster som FN?

Under 2014 slog Stefan Löfven fast att en av våra stora utrikespolitiska gärningar var att få plats i FN:s säkerhetsråd. Nu fyra år senare minns vi främst de skandaler som omslöt kandidaturen. Svenska politiker åkte jorden runt för att besöka små sjunkande ö-nationer som Palau och Mikronesien för att värva röster. Kritik kom från människorättsorganisationer för att Sverige raggade röster av totalitära regimer. På en hemlig lista som då kom ut beskrevs exempelvis att Saudiarabien var en av de eftertraktade rösterna.

Under 2016 bjöd UD in 27 FN-ambassadörer från ett flertal små ö-nationer för att delta i ett klimatseminarium. Flygbiljett, middagar och hotell betalades för ambassadörerna. Under en och samma dag skulle ambassadörerna fika med biståndsminister Isabella Lövin, äta lunch med Margot Wallström och senare middag med Stefan Löfven. 14 miljoner kronor användes av biståndsbudgeten.

Och de många kampanjerna som uppdagades för att vinna stöd för säkerhetsrådsplatsen resulterade i att Margot Wallström blev utfrågad i konstitutionsutskottet (KU) om varför uppgifter om kampanjerna hade undanhållits. Den officiella siffran för kostnaden för platsen i säkerhetsrådet landade på 27 miljoner kronor. Men vi vet ännu i dag inte vi hur mycket det faktiskt har kostat.

Så vad kan Sverige då stoltsera med nu när de två åren i säkerhetsrådet lidit mot sitt slut? Margot Wallström slår sig för bröstet. Carl Skau, ambassadör och biträdande representant i säkerhetsrådet menar att vi ”lyckats göra mer skillnad än vi tänkt med tanke på det otroligt besvärliga omvärldsläget. Vi har varit på tårna, pålästa och principfasta”.

För problemet är inte att Sverige inte försökt. Men frågan är hur mycket som är möjligt att göra i en trögflytande monsterbyråkrati som FN, där dessutom de fem permanenta medlemmarna har vetorätt?

Att som Stefan Löfven påpekade verka för att reformera FN må vara ett gott mål, men inte vidare realistiskt. FN är ett enormt slukhål. Pengar sugs in och byråkrati kommer ut. För inom biståndssammanhang står det klart: vill du att dina pengar går till så mycket fattigdomsbekämpning som möjligt, skänk då inte pengar via FN.