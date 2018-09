Varning för den svenska extremismen

Foto: JOHAN ENGMAN / TT

När den svenska politiken går för långt sker det vanligen i stort samförstånd och med betydande folkligt stöd. Då är det särskilt viktigt med liberala motkrafter.

”Det ska vara förbjudet att knarka”. Bengt Westerbergs valaffisch från 1988 signalerade mod och beslutskraft. Förslaget att kriminalisera inte bara innehav av droger, utan även att vara påverkad av dem, var och är juridiskt tveksamt. Vid den egna kroppen och vad man väljer att göra mot den brukar politiken och juridiken i de flesta liberala rättsstater göra halt.

Just därför blev Westerbergs budskap så starkt. I ljuset av något så allvarligt som svenskars droganvändning (som förvisso omkring 1988 var som lägst, men svenska väljare har aldrig varit så bekymrade över narkotikan som då) var han beredd att göra avsteg från rättssamhällets och liberalismens grundläggande principer. Så signalerar man tuffhet och engagemang i Sverige.

När svenskar går till extremer är vi ofta överens. Instiftandet av ett rasbiologiskt institut, tvångssteriliseringar, Vipeholmsexperimenten på förståndshandikappade, tvångsassimilering av minoritetsgrupper – mycket av det mörkaste i vår nutidshistoria handlar om övergrepp på minoriteter som beslutats i stort samförstånd. Ofta med folkligt stöd och åtminstone med stor acceptans. Folkhemmets förespeglade gemenskap har kommit till ett högt pris för de som inte bedömts passa in.

Just nu är det inne att kritisera ”godhetssignalerande”. En del vill missförstå detta som en kritik mot godhet, men kritiken gäller snarare föreställningen om att ”rätt” politiska ståndpunkter gör en till en god människa (och ”fel” åsikter gör en ond). Detta är dock en vidöppen dörr, i föga behov av ytterligare insparkande.

Pendeln har svängt till sin motsats. Problemet denna valrörelse är ”tuffhetsposerande” – politiker som signalerar att de bryr sig väldigt mycket om verkliga och upplevda problem genom att visa sig vara beredda att åsidosätta viktiga rättsstatliga och liberala principer.

Det är detta som exempelvis Moderaterna signalerar när de vill öppna för att dra in medborgarskap vid extrema brott, lägger motioner om att skicka in militär i förorterna och föreslår att fler ska låsas in i förvar.

Om Moderaterna ändå har vissa reservationer är Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson bara alltför villiga att skapa prejudikat för att ta steg bort från den liberala demokratin och rättsordningen. Så fort det brann bilar häromveckan talade Åkesson om att sätta in utländsk polis, precis som han utnyttjat tidigare brottsvågor till att föreslå militära insatser i svenska förorter, riva utsatta områden och straffa den som inte anger sina grannar.

Den alltmer akuta frågan i en diskussion som redan handlar om att låsa in, övervaka, särlagstifta och bevilja extraordinära insatser av polis och militär är: Vilka åtgärder är ni inte beredda att medverka till? Var går er gräns?

I ett land som så ofta gått till extremer i att låta ändamålet helga medlen är det hög tid att värna kända motkrafter. Till dem hör liberala principer, individuella fri- och rättigheter, rättslig överprövning, medial granskning och etiska krav från ett fristående civilsamhälle.

Precis de institutioner som de allra ”tuffaste” bland politikerna öppet bekrigar och vill ta makten över. Det är ingen slump.