Varför lära elever att bli kränkta?

Foto: Mattias Mattisson

Gymnasieelever i Karlskrona har fått utvärdera appen ”Reality Check” för att lära sig om rasism, fördomar och diskriminering. Men varför inte lära unga civilkurage och att tänka själva i stället?

Elever på af Chapmangymnasiet i Karlskrona har fått utvärdera appen “Reality check” (SVT den 15 maj). Där ska lärare och ungdomar mellan 13-19 år gå i en färgad persons skor i fem dagar för att uppleva en värld fylld av rasism, fördomar och diskriminering. Vardagsrasismen beskrivs enligt appen som “subtil, ibland omedveten, och smyger sig fram i vardagliga situationer genom både språk och beteenden”.

Så jag testade. Jag blev Malcolm i 8b (ursprungligen från Karibien) som gillar att dansa breakdance, dancehall och salsa och att spela datorspel. I ett av de första scenarierna har jag (alltså mitt Malcolm-jag) dansvecka på skolan, och gympaläraren föreslår att jag ska hålla ett pass i afrikansk dans. Jag får ett antal svarsalternativ. “Ja visst” existerar inte. Så jag svarar: ”...Fattar inte vad du menar, tror det finns rätt många dansstilar i Afrika”.

Efter det följer en uppdatering om islamofobi. Sedan dyker Lisa upp, och vill ta på mitt hår där jag – enligt appen – borde svarat: “Mycket respektlöst”. Efter det: en föreläsning om romer.

Jag ska köpa en leopardmönstrad jacka, men butiksbiträdet säger “Ja, men den kostar faktiskt 900 kronor.” I nästa andetag, säger biträdet att jag ser lite exotiskt ut, som “lejonkungen”. Jag får lära mig att jag upplevs som “svart och fattig, typ.” Och “så exotisk, typ”. Larmordet är “exotisk”, jag ska lära mig att det är kränkande. Och så fortsätter det.

Emellanåt dyker kända anti-rasistiska profiler upp för att hyllas eller för att föreläsa, som Maxida Märak, Timbuktu och Fatemeh Khavari. Spelet avslutas med en föreläsning om det svenska mottagandet av judar under andra världskriget i relation till flyktinginvandring i dag: “Hur kommer det sig att Sverige valde så sent att öppna gränserna under andra världskriget? Kommer vi handla annorlunda i framtiden när det kommer till att hantera flyktingar som söker en fristad här?”

Appen lämnar en känsla av tomhet. Och inte för att jag i egenskap av Malcolm känner mig speciellt diskriminerad. Nej, snarare för att jag förväntas bli kränkt, jag ska känna mig som ett offer.

Men måste det vara rasism när butiksbiträdets frågar om jag har råd med en jacka för 900 kronor? Jag går trots allt i åttonde klass. Och är det nödvändigtvis rasism när läraren frågar mig om jag kan hålla i en kurs i afrikansk dans? Jag är uppenbarligen väldigt intresserad av dans, och dessutom mörkhyad, vilket sannolikt är varför läraren antagit att jag har bättre koll på just afrikansk dans än mina jämnåriga lintottar.

Och problemet är just det: mycket lite av det som framförs i appen är nödvändigtvis rasism. Många av de scenarios som utspelas är mycket troligare försök till välvilja, om än kanske missriktad, som jag (Malcolm) ska välja att tolka som kränkande. Appen är snarast ett politiskt inspel för att få unga att förutsätta att minsta antydan till generaliseringar eller nyfikenhet av andra kulturer är diskriminering.

Men varför ska skolungdomar läras att exemplen ovan är otvetydigt illvilliga? Varför inte, i stället för att trycka ner i halsen på elever vad de ska tycka, låta dem själva fundera kring vad som är rasism? Vad skolan därutöver borde göra är att lära unga människor om civilkurage, i de fall det faktiskt handlar om rasism. För rasism och diskriminering finns, absolut. Dock fann jag få sådana exempel i appen.