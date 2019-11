Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Trots att S i Region Blekinge både sagt nej till alliansens skattehöjning och dess förslag om enhetstaxa i sjukvården kräver de nu att Region Blekinge ska ge gratis influensavaccin till fler. Varför inte passa på att göra allt gratis?

I Region Blekinge erbjuds alla som är över 65 år och gravida kvinnor gratis influensavaccin. Andra riskgrupper, exempelvis de som har kroniska hjärtsjukdomar eller kronisk lungsjukdom, får dock betala 340 kronor för att bli vaccinerade. Kostnaden för vaccinet ingår i högkostnadsskyddet.

Men nu motionerar Socialdemokraterna i Region Blekinge om att samtliga som tillhör någon av de utpekade riskgrupperna ska få gratis influensavaccin. Det är en jämlikhetsfråga, enligt det socialdemokratiska oppositionsrådet Christina Mattisson.

Gratis, det tycker även Socialdemokraterna att kollektivtrafiken ska vara under sommarlovet för länets ungdomar, vilket framgick under budgetfullmäktige häromveckan. Det är nog bara att ställa äggklockan och invänta att även en sådan S-motion lämnas in till regionfullmäktige.

Exakt hur mycket den enskilde ska betala i egenavgift kan man orda om, särskilt med tanke på att det redan finns andra skyddsnät så som högkostnadsskydd och ytterst socialtjänst. Likaså kan man orda om vad som är viktigast att prioritera bland många angelägna åtaganden när resurserna är knappa, som de nu är både inom sjukvården och andra välfärdsområden.

Samtidigt kan man konstatera följande: 2018 gjorde S och SD gemensam sak och stoppade alliansens föreslagna skattehöjning. Nu nyligen stoppade S och SD förslaget om enhetstaxa inom sjukvården. Sistnämnda förslag skulle ha gett sjukvården högre intäkter från patientavgifterna. Det är de två inkomstkällor som Region Blekinge råder över på egen hand.

Men detta hindrar alltså inte Socialdemokraterna från att motionera om gratis influensavaccin eller rösta för gratis sommarlovskort för barn och unga i kollektivtrafiken. En stilla fundering inställer sig, varför passar inte Socialdemokraterna på att göra allt ”gratis” nu när de är i opposition?

Varför ska vi ha några patientavgifter över huvud taget? Varför ska någon överhuvudtaget betala något i kollektivtrafiken? Varför ska högkostnadsskyddet börja gälla först vid 1 150 kronor? Varför inte vid en krona? Gratis tycks ju inte enbart betyda gratis för den som nyttjar den offentliga tjänsten utan tycks ju också, på något märkligt sätt, vara gratis för både regionen och skattebetalarna.