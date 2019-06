Våra förskolebarn är inga labbråttor!

Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

I Blekinges förskolor tycks den digitala utvecklingen hejas på med stor entusiasm. Men vi vet inte vad konsekvenserna av en digitaliserad förskola blir. Ny teknik till ettåringar bör användas med stor försiktighet.

Hur utvecklar digitala verktyg en ettårings kreativitet? Deras logiska tänkande? Deras empati och sociala kompetens? Tyvärr, det vet vi inte. Men från första juli blir det obligatoriskt för alla förskolor att använda sig av digitala verktyg. Det är en del av Sveriges digitaliseringsstrategi: vi ska vara “ledande” inom digitalisering, som regeringen uttryckt det. I den uppdaterade läroplanen står bland annat att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik” och att de ska ges “förutsättningar att utveckla digital kompetens” (Lpfö 18).

I Blekinge pågår detta redan, med plattor och robotar för att lära barnen på ett kreativt sätt (BLT den 13 juni). Men forskningen på området är högst bristfällig. Och för att implementera genomgripande reformer i skolan, kan man tycka att dessa borde vila på vetenskaplig grund. Hur påverkar egentligen digitaliseringen små barns sociala, emotionella och kognitiva förmågor?

I en sammanställning av 19 forskningsrapporter, “Young children and tablets”, framkom inga entydiga resultat på hur barn påverkas av mer skärmtid. I en avhandling från IKT-pedagogen Malin Nilsen på Göteborgs universitet, konstaterar hon att “Vi har ett utbildningsväsende som kastar in digitala prylar på förskolorna, men som inte ger stöttning i hur de ska användas.” Hennes slutsats är att vi bör titta på den faktiska användningen av digitala verktyg, snarare än vad vi tror ska hända med dem (Lärarnas tidning 29 oktober 2018). Och studier från USA har visat att digitala verktyg inte alls ökar kunskapen i klassrummen (U.S. Department of Education, 2007).

I dag använder minst fem procent av barnen under ett år internet varje dag. 55 procent av ettåringarna har tillgång till surfplatta, enligt Statens medieråd. Förespråkarna för digitaliseringen av förskolan menar således att detta är en verklighet som man måste anpassa sig till. Digitaliseringen är här och den kanske är bra (vi vet inte!) men vi ska ändå “gilla läget”.

Men är det inte bara sorgligt att barn placeras framför en skärm i stället för att vara ute och leka i verkligheten? Varför ska vi acceptera det? Ytterligare ett argument för att ettåringar ska använda Ipads i förskolan är “likvärdigheten”. Ja, tänk bara på de stackars barnen som inte har Youtube hemma! Ska de verkligen vara tvungna att leka på riktigt nu?

Man kan också fråga sig varför barn i förskoleålder över huvud taget ska utveckla digital kompetens. Vad ska en ettåring med det till? I princip alla som är födda på 80-talet och efter har inga problem att använda sig av nya programvaror eller appar. Det här är inget som skolan över huvud taget behöver hålla på med.

Vi vet inte vad konsekvenserna av en digitaliserad förskola blir. Ny teknik till ettåringar bör således användas med försiktighet. Dessutom bör man ha i åtanke att det finns starka kommersiella intressen för att pumpa in mer teknik i de svenska skolorna. Svensk skolan har alltför länge varit en experimentverkstad för politiker, och få skulle påstå att skolan har blivit bättre de senaste decennierna. Ska vi verkligen acceptera att politiker fortsatt tillåts använda svensk skola, och dess barn, som labbråttor? Och tycker inte föräldrarna att det vore bra om barnen använde mindre skärmtid?