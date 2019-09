Valfriheten vrids tillbaka

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Staten lovar att ta hårdare grepp om din pension. Det är en trend i tiden att medborgarnas inflytande och ansvar över det egna livet ska minska.

Den del av den allmänna pensionen som medborgarna fått ansvaret att fördela efter eget huvud – premiepensionen – är på väg att reformeras. Igen. Förändringen lanseras som ett sätt att hålla skurkarna borta från pensionspengarna. En stor bieffekt är att urvalet och konkurrensen i premiepensionen försämras avsevärt. Små fondbolag och mindre fonder försvinner och nya fondbolag får svårt att komma fram. Även attraktiva fonder som levereras av seriösa aktörer, som Spiltan Globalfond investmentbolag, kommer att avregistreras och spararna tvångsförflyttas till AP7 Såfa. (Affärsvärlden 5/9). I den långsiktiga planen, en utredning ska presenteras inom kort, ligger ett upphandlat fondtorg med ett ännu sämre urval, där de globala stora aktörerna gynnas. I ett nödvändigt arbete för att motarbeta lurendrejeri hindras konkurrens, nyskapande och valfrihet.

Premiepensionen var ett led i att under ett nytt allmänt pensionssystem låta människor få ett chansen att påverka en del av det som staten tvingar arbetsgivare att betala in. En typisk svensk kompromiss i sig. Att låta pensionspengarna direkt tillfalla de berörda medborgarna var aldrig aktuellt. Systemet hade en lång startsträcka och lanserades lagom strax före en IT-smällen på börsen i början av millenniet. Det var den första riktiga motgången. Fondbolagen hade i kampen om kunderna påtalat hur viktigt det var att välja och att just deras produkt skulle sätta det extra hallonet på vaniljglassen till kaffet på 70-årskalaset. Och så visade det sig att börsen kunde sjunka!

Men med tiden kom kritiken mer att handla om ojämna utfall – en del skulle kunna ha tur och välja bättre än andra! Och så rent lurendrejeri. Telefonförsäljare lurade på folk dyr ”hjälp” med förvaltningen och fondbolag lanserade sina produkter som extra goda när de bara var på sin höjd taskiga sämre-än-index-fonder där avgifter och administration gav spararna dålig avkastning. Andra var rena bovar. Falcon Funds, bolaget från Malta, som lett till en av de största ekobrottsmålen i Sverige och där domstolsförhandlingar snart inleds, är det värsta exemplet. Det vore väldigt fel att påstå att premiepensionen inte har haft problem. Men det består inte i grunden av att människor själva får möjlighet att förvalta en del av sitt eget pensionskapital. Det ansvaret borde snarare öka, med stor statlig inblandning stiger bara riskerna för att politikerna pillar i systemen och förändrar förutsättningarna. För var och en blir det inte alls lättare utan mycket svårare att planera pensionen.

När staten tar på sig rollen att leverera ett fondtorg har den självfallet ett ansvar för att hålla kriminella borta från det. Att göra det genom att försvåra för många små aktörer är att försämra konkurrensen och det har aldrig gynnat någon konsument, eller pensionssparare.