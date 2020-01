Välfärd viktigare än gratis blöjor

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Gratis blöjor på förskolan är ännu ett exempel på hur det offentliga tycks ha råd med allt mellan himmel och jord men sakna pengar till de mest fundamentala samhällsfunktionerna.

Lagom till julafton fick alla familjer med blöjbarn i förskolan en kostsam julklapp på skattebetalarnas bekostnad.

Då meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att den inte kommer att pröva den överklagade domen från i somras som innebar att blöjor ska ingå i maxtaxan för förskoleavgiften. Tvisten gällde en privat aktör i Värmdö kommun som inte erbjöd gratis blöjor men domen får konsekvenser för alla landets kommuner. Numera är det alltså inte okej för kommuner eller privata aktörer att be föräldrarna att skicka med blöjor.

Toppen tycker nog alla föräldrar med blöjbarn på förskolan. Värre blir det för kommunerna och skattebetalarna som nu får ta över en kostnad från föräldrarna.

Blöjbeslutet påverkar hundratals kommuner, som blir tvungna att betala blöjorna på kommunala förskolor. I en enkät som TT tidigare skickat ut uppgav totalt 18 av de svarande kommunerna att de valt att tillhandahålla blöjor gratis.

För Karlskrona kommun innebär domen ökade kostnader på mellan två och tre miljoner kronor per år, enligt förvaltningschefen Yvonne Strandh på kunskapsförvaltningen. En rektor för tre förskolor i kommunen sade följande till BLT: ”Jag vet inte hur detta ska finansieras. Men jag hoppas att jag slipper dra in på personal för att kunna köpa blöjor” (BLT den 23 december). Nya pengar måste alltså skjutas till om inte verksamheterna ska tvingas spara in pengarna själva för att täcka den nytillkomna kostnaden. Men även om förskolorna kan räddas undan besparingar till följd av de ökade kostnaderna måste ju de pengarna hämtas någon annanstans ifrån.

Att blöjor ska ingå i maxtaxan är inte otänkbart men domen kommer olägligt. Den ekonomiska situationen för många kommuner är pressad, inte minst till följd av demografiska förändringar. Därmed uppstår den mycket märkliga situationen att kommunerna tvingas att ta på sig ett nytt välfärdsåtaganden medan många kommuner samtidigt är tvungna att spara i välfärden eller höja kommunalskatten. När 2019 blev 2020 höjde 61 kommuner kommunalskatten (Expressen den 29 december).

Och de ekonomiska prognoserna för landets kommuner och landsting ser inte bättre ut framöver, nej snarare mycket värre. Finansieringsgapet, alltså skillnaden mellan den utgiftsnivå man kan ha i kommuner och landsting med dagens skattesats och utgiftsnivån som krävs för att bibehålla 2019 års standard, uppgår enligt finansdepartementet till cirka 90 miljarder kronor år 2026 (regeringen.se den 12 juni 2019). Den stora utmaningen framöver handlar om att upprätthålla välfärden, inte att bygga ut den.

Blöjbeskedet är samtidigt inget isolerat fenomen utan ett i mängden på hur det offentliga tycks ha råd med allt mellan himmel och jord medan det saknas pengar till de mest fundamentala välfärdsåtagandena. Vem efterfrågar egentligen ett kostsamt friår? Vem tycker att det är viktigare med utökad semester för barnfamiljer än att köerna i vården kapas? Och nu ska alltså skattebetalarna betala för blöjor inom förskolan.

Länets kommunpolitiker borde nu kräva av regering och riksdag att kompenseras för de ökade kostnader som domen medför. Det är orimligt att gratis blöjor i förskolan ska medföra besparingar inom välfärdem.