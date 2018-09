Valets förlorare vann ändå

Foto: Patric Söderström

Valets stora förlorare vann ändå: koalitionen mellan S, L och C avser fortsätta styra Karlskrona. Ska koalitionen hålla måste Karlskronasossarna dra rätt slutsatser av valresultatet. Att inse att vänstersvängen var ett misstag ger också S bättre förutsättningar 2022.

Socialdemokraterna i Karlskrona gjorde ett uruselt val. Väljarstödet minskade med 5,5 procentenheter vilket innebar fyra tappade mandat i fullmäktige.

Ändå lyckades S klänga sig fast vid makten tack vare Centerpartiet som inte ville testa alliansalternativet. På en presskonferens i fredags presenterades Karlskronas nygamla styre: S, C och L i en minoritetskonstellation med Sandra Bizzozero (S), Magnus Larsson (C) och Börje Dovstad (L) som kommunalråd.

Att C övergav alliansen är att beklaga. Ett alliansstyre i Karlskrona hade varit väl värt att pröva trots att den utgör en mindre minoritet än S, C och L. Med parlamentarisk fingertoppskänsla skulle alliansen ha kunnat ta makten utan att förhandla med SD. Men när C väl övergav alliansen fanns inte mycket till alternativ. En minoritet av M, L och KD hade varit allt för svag.

Hur Karlskronasossarna kommer att agera och hur de analyserar valresultatet kommer att vara avgörande för att den nygamla mittenkoalitionen ska kunna överleva mandatperioden. Drar S rätt slutsatser av valresultatet finns dessutom också en möjlighet för Karlskronasossarna att göra ett bättre kommunval 2022.

S i Karlskrona gjorde i valrörelsen en ordentlig vänstersväng. Det gällde valfriheten inom äldreomsorgen och andra privata alternativ inom välfärden. Av valresultatet att döma var detta ett misstag av S. Karlskronasossarna borde inse att väljarna vill ha valfrihet.

På pressträffen i fredags försade sig Börje Dovstad (L) om att koalitionen nu är överens om att Engelska skolan - om den vill - ska vara välkommen till Karlskrona. Det lär göra vänsterfalangen inom S besviken men en sådan politik för S mot mitten och är bra för Karlskronas utveckling.

S måste också lära av gamla misstag. Den nygamla koalitionen har haft stora problem med att hålla ordning på ekonomin. Ytterst ansvarig för detta har Patrik Hansson (S) varit. Alla minns den stora löneskandalen och nu senast har det uppdagats att socialnämndens underskott fördubblats under sommaren - utan att politikerna kände till det! Så kan det inte fortsätta. Sandra Bizzozero (S) måste få ”ordning på torpet”, annars kommer väljarna återigen att straffa S.

I linje med detta måste Karlskronasossarna inse att det huvudlösa vallöftet om försök med sex timmars arbetsdag snarare kommer förstärka bilden av ekonomiskt lättsinne än signalera att man nu ska behandla skattebetalarnas pengar med större respekt. Att ägna sig åt lika kostsamma som meningslösa vänsterexperiment kommer dessutom att skapa mycket stora spänningar inom koalitionen.

Bizzozero (S) kallar själv koalitionen mellan S, L och C för en mittenkoalition. Dovstad och Larsson (C) ser denna koalition som ett sätt att stänga ute ytterlighetspartierna - Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna - från inflytande. Men ska talet om en mittenkoalition vara något annat än retorik gäller det för Karlskronasossarna att också föra en mittenpolitik i realiteten. Det ligger dessutom i deras egenintresse: den kraftiga vänstersvängen var ett misstag. Valresultatet talar för sig självt. Nu lyckas S tack vare C med konststycket att bli valets vinnare, trots att man var Karlskronavalets stora förlorare.