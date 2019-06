Vad fan får vi för pengarna?

Foto: Staffan Lindbom

Politik handlar om prioriteringar och staten lider inte på brist på intäkter. Därför är det helt orimligt att våra politiker lägger skattepengar på rena lyxprojekt i stället för att upprätthålla välfärdens kärna.

Sommaren är här och går lanserade P1 årets sommarpratare. Bland dem finns Svenskt näringslivs före detta ordförande Leif Östling som i november 2017 blev rikskändis med frågan: “Vad fan får jag för pengarna?”.

Frågan är kanske extra relevant i ljuset av krisen på Blekingesjukhuset. Var femte vårdplats ska stängas under sommaren. I maj protesterade som bekant sjuksköterskor och undersköterskor utanför Blekingesjukhuset. Under januari stängdes en medicinavdelning i Karlskrona och patienterna och personalen flyttades till tre andra avdelningar. Anledningen till protesten handlade om den personalbrist som lett till sämre arbetsmiljö med mer stress, ökad övertid och att personal blev uppringda under sin semester för att arbeta. Schemat för sommaren är ännu inte klart men man har till skillnad från tidigare år varit tvungen att ta in två hyrsjuksköterskor (BLT den 14 juni).

Men även polis och lärare flyr yrket. 2018 var den lägsta polistätheten på tio år (SVT den 15 maj 2018) och fram till 2025 beräknas vi sakna 65 000 (!) lärare. Utöver det är en stor del av infrastrukturen som elnätet och järnvägen kraftigt eftersatt. Gissa den gemensamma nämnaren? Jo, samtliga ingår i vad som brukar benämnas samhällets kärnverksamhet, eller vår gemensamma välfärd.

Samtidigt betalar den genomsnittlige svensken närmare 50 procent av sin inkomst i skatt varje månad (inklusive arbetsgivaravgift). Skatten är som bekant en allmän försäkran som (de flesta) är villiga betala för. De som är i behov av mer stöd i dag ska få det, i utbyte mot att vi har möjlighet att ta del av samma förmåner i framtiden.

Samtidigt är våra gemensamma resurser inte en outsinlig källa (inte ens med det svenska skattetrycket). Lägger regeringen pengar på märkliga förortsprojekt, på nya myndigheter eller svulstiga valfläsklöften kommer oundvikligen mindre pengar att gå till sjukvård, skola och polis. Och resultatet ser vi idag: statens kärnområden, de som människor prioriterar och är beredda att betala för, urholkas allt mer. Lösningen? Ja, i dagsläget tycks det ofta handlar det om sänkta krav och höjda skatter.

Även om arbetsmiljön på en arbetsplats naturligtvis inte enbart handlar om mängden pengar, så är kronor och ören trots allt grundläggande för välfärden. Politik handlar om prioriteringar. Och staten lider inte på brist på intäkter. 2017 hade Sverige det fjärde högsta skattetrycket av alla OECD-länderna (Ekonomifakta, 2019). Men många länder med lägre skattetryck har bättre välfärd än vi har. Finlands skolor är i världsklass, Norges sjukvård likaså. I Tyskland, Schweiz och Japan kommer tågen i tid.

Problemet är att våra politiker tenderar – i stället för att förbättra redan existerande välfärd– lägga resurserna på att utöka statens befogenheter där de över huvud taget inte borde vara. Det är ju dessutom mycket lättare att erbjuda folket en familjevecka än att investera i långsiktigt hållbara järnvägar eller en fungerande sjukvård. Men när våra politiker inte klarar av att sköta välfärdens kärna, så är alla andra utgifter fullständigt orimliga, och rent av respektlösa mot medborgarna. De flesta skulle kunna avstå en familjevecka, gratis busskort på sommaren och jämställdhetsmyndigheten i utbyte mot en fungerande sjukvård. En högst relevant fråga är således: vad fan får vi för pengarna?