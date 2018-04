Ledare: Även för sjuksköterskor ska utbildning löna sig

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Centerpartiet vill se ett nationellt sjuksköterskelyft. Att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt är viktigt för en mer tillgänglig sjukvård och utbildning måste också löna sig för dem som arbetar inom välfärden.

När Centerpartiet i fredags presenterade sin vårbudget var ett nationellt sjuksköterskelyft ett av huvudnumren.

Centerpartiet föreslår exempelvis att särskilda karriärtjänster för specialistsjuksköterskor inrättas, inspirationen kommer från Jan Björklunds (L) karriärtjänster inom skolan. För detta avsätter C 400 miljoner kronor per år, vilket motsvarar 5 000 kronor högre lön för 5 000 sjuksköterskor. Partiet vill även satsa ytterligare 300 miljoner kronor per år för att blivande specialistsjuksköterskor ska kunna få lön under studietiden. Dessutom föreslår partiet att en examenspremie på 60 000 kronor inrättas för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Att Centerpartiet sätter strålkastarljuset på sjuksköterskornas löner är givetvis glädjande för denna yrkesgrupp, men faktiskt ännu viktigare för medborgarna och välfärden.

För att det saknas sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, utgör ett allvarligt problem inom sjukvården. Enligt en kartläggning DN gjorde tidigare i våras pekades personalbristen ut av landstingen själva som den främsta orsaken till att patienter får vänta på förstabesök, undersökning och operation. I första hand saknas sjuksköterskor, både grund- och specialistutbildade (Dagens Nyheter den 8 mars).

En förklaring är de dåliga lönerna. SACO, akademikernas centralorganisation, har visat att utbildning lönar sig dåligt för många välfärdsyrken som kräver akademisk utbildning, exempelvis sjuksköterskeyrket. Enligt SACO är det till och med mer lönsamt att börja arbeta direkt efter gymnasiet än att utbilda sig till sjuksköterska (SACO den 20 oktober 2016).

Det beror framför allt på att det inte räcker att ha lite mer i lön än vad de skulle ha haft om de började arbeta direkt efter gymnasiet. För den som utbildar sig några år vid högskola och universitet förlorar dels flera årsinkomster, dels drar han eller hon på sig studieskulder som senare måste betalas tillbaka under de yrkesaktiva åren. Ska lönen, avkastningen, kompensera för investeringen, utbildningen, måste lönerna bli högre än vad de är i dag.

Genom att bland annat fokusera på lönesättningen har Centerpartiet dessutom en konfliktyta gentemot Socialdemokraterna. S vill ogärna se större lönespridning och motsätter sig att politikerna lägger sig i lönebildningen, vilket har märkts när det handlar om lärarnas löner.

Men framför allt har C fullkomligt rätt i sak. Att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt är viktigt för att öka tillgängligheten i sjukvården. De allra flesta människor skriver också under på att utbildning måste löna sig även när det kommer till viktiga kvinnodominerade yrken i välfärden.