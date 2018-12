Unga mördare är inga offer - de ska inte få en gräddfil

Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Det föreslås nu att straffrabatterna för de över 18 år ska slopas helt. Det är välkommet. Det är välkommet. Mördare och våldtäktsmän ska inte få rabatter.

Kommer ni ihåg dåvarande rikspolischef Dan Eliassons ömmande uttalade om en man på ett boende för ensamkommande som knivmördat en ung kvinna: ”Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma han bär med sig?”. Det var ett bisarrt uttalande, men nu verkar det glädjande nog som att sympatierna för grovt kriminella har svalnat något.

Den 18 december överlämnades en rapport till justitieminister Morgan Johansson (S) där det föreslogs att straffrabatten för unga slopas. I dag blir en 18-åring, på grund av straffrabatten, dömd till ungefär hälften av den egentligen strafftiden. En 20-åring behöver enbart avtjäna cirka två tredjedelar av straffet.

Men utredningen föreslår nu att helt avskaffa straffrabatten från och med 18 år. Så fort en person är myndig ska han eller hon kunna dömas till livstids fängelse. För det grova våldet har ökat, och dessutom krupit ner i åldrarna. Aktuellt rapporterade förra tisdagen att en 17-åring dömdes för ett mord i Rinkeby till sluten ungdomsvård i tre år (SVT den 18 december). Nyligen anhölls en 16-årig pojke för mordförsök på en 20-åring i Osby. Tidigare i år greps fyra ungdomar för mordförsök på en parkeringsplats i Helsingborg. Och i Bålsta blev en ung pojke nyligen knivskuren i magen av en annan minderårig pojke.

Ytterligare en viktig poäng med de skärpta straffen är att unga allt oftare har börjat användas av kriminella gäng för att utföra olika grova våldsbrott, eftersom de får en lägre straffpåföljd. I exempelvis Malmö har det rapporterats att flyktingar, ensamkommande och barn - där vissa är var så unga som 14 år - har rekryterats av gäng för att agera springpojkar, sälja narkotika och leverera vapen (Aftonbladet, februari 2017).

Samtidigt är det naturligtvis mer önskvärt att undvika - och försöka förebygga - att människor blir kriminella från första början, än att slänga in dem i fängelser när de väl har begått brott. För högre straff är bara symptomlindring. Men för att skydda människor från att komma till skada är det är trots allt bättre att låsa in grova brottslingar under en längre tid, än att de kommer ut i friheten igen efter något år.

Framför allt är det glädjande att vi är på väg att få en lagstiftning som värnar om brottsoffret, i stället för om gärningsmannen. Det är också ett tecken på att det svenska daltandet med tungt kriminella och farliga individer är på väg att gå i graven. För oavsett Eliassons tidigare inställning till kriminella, så börjar de allra flesta människor med en problematiskt uppväxt inte mörda eller våldta. En jobbig uppväxt legitimerar inte att man gör andra människor illa.

Och oavsett vad, så ska aldrig mördare och våldtäktsmän få rabatter. En 18-åring vet mycket väl - trots sin ringa ålder - att det är både omoraliskt och fel att mörda och våldta. Dessa ungdomar är inga offer. Offret är den som blivit utsatt för brottet. Det bör man lägga på minnet, oavsett hur ung personen i fråga är.