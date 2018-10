Svenska barn svälter inte - men de bör ha råd med en cykel

Foto: Jessica Gow/TT

Politiska förslag som riktar in sig på att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden är det bästa sättet att minska ojämlikheten.

Under 2011 gjorde Håkan Juholt ett utspel på Almedalsveckan "260 00 svenska barn kan inte se vad som står på tavlan i klassrummet eftersom deras föräldrar inte har råd med glasögon." Snart var ropen efter statligt subventionerade glasögon igång. Alla barn har ju rätt att läsa!

Nu, sju år senare har barnfattigdomen minskat. Och nej, det beror inte på glasögonsubventioner. I dagarna släpptes den senaste rapporten av Rädda Barnen ”Barnfattigdom i Sverige”, (Rädda Barnen, 2018). Av den framgår att 187 000 barn i åldrarna 0-17 år lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Men även om siffrorna visar på en minskad andel fattiga har den relativa fattigdomen ökat.

Blekinge är det enda länet i Sverige vars siffror ligger på samma nivå som under 2011. I Ronneby och Karlshamn har barnfattigdomen ökat med 1,8 respektive 1,2 procentenhet. I Karlskrona och Sölvesborg har fattigdomen minskat och i Olofström ligger den på oförändrad nivå.

Den enskilt största förklaringen ligger i föräldrarnas bakgrund. Drygt var femte barn (21, 6 procent) med en eller båda föräldrarna födda utomlands lever i ekonomisk utsatthet, jämfört med tre procent av de barn där båda föräldrarna är födda i Sverige. Tre av fyra barn av de ekonomiskt utsatta har utländsk bakgrund. De allra mest utsatta barnen är de till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund.

Vid en första anblick låter detta alarmerande. Men Rädda Barnens statistik är något missvisande. Under 2011 gjorde Uppdrag Granskning ett reportage om barnfattigdomen i Sverige, utifrån Rädda Barnens statistik. UG åkte runt i Sverige för att hitta de ”hungriga barnen” - men fann inga. Dallas Diabaté som arbetade med barn och ungdomar i Rosengård menade att han aldrig träffat ett barn som inte hade fått mat: ”Det finns visserligen barnfattigdom för föräldrar som inte kan köpa en Iphone till sina barn [...] och det barnet betraktas som fattigt enligt svenska normer.”

Bris intervjuade samtidigt barn i Afrika och Sverige och konstaterade att svenska barn ”förvånansvärt ofta vittnar om en liknande oro och stress över hur de ska få tag på mat som barnen i Moçambique”.

Men barn i Sverige svälter inte. Att vara fattig i Sverige handlar (till största del) inte om att vara skyddslös, utan mat och husrum. Det finns klyftor i Sverige, men det handlar som sagt om en relativt minskad jämlikhet framför en ökad fattigdom. Min relativa fattigdom ökar helt enkelt om min sambos rikedom ökar.

Men att föräldrar inte har råd att köpa en cykel till sitt barn kan vara allvarligt nog. Anledningen är främst svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden. Rädda Barnens statistik visar att ju mer en familj etablerar sig i Sverige desto bättre blir den ekonomiska situationen.

Enligt rapporten finns en förhöjd fattigdomsrisk under de första fem åren, där 40-50 procent av alla barn lever i ekonomisk utsatthet. Politiska förslag som riktar in sig på att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, som språkinlärning, lärlingsjobb och att underlätta för företag att anställa är det är särklass bästa sättet för att minska ojämlikheten. Självklart bör alla föräldrar kunna köpa en cykel till sina barn.