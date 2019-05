Stöldligorna ska inte gynnas av den fria rörligheten

Foto: Gunnel Persson

Kriminella individer bör stoppas vid gränsen och förbjudas inträde i Sverige. EU:s gemensamma polisenhet: Europol bör få ökade resurser och informationsutbytet mellan EU:s länder måste förbättras. Kriminella ligor ska inte tillåtas utnyttja EU:s fria rörlighet.

”Hej då stöldligor” är Moderaternas valslogan inför EU-valet, där bekämpning av den gränsöverskridande kriminaliteten står i fokus. M vill sätta stopp för den rörliga friheten för kriminella individer, de ska kunna förbjudas inträde i Sverige. EU:s gemensamma polisenhet Europol ska få ökade resurser och det ska skapas ett bättre informationsutbyte mellan EU:s länder. Regelverket för utvisning ska skärpas (SVT den 2 maj). Det är goda förslag.

Stöldgods för två miljarder kronor förs varje år ut ur Sverige, och mycket via Blekinge, framför allt via Stillerydshamnen i Karlshamn (BLT den 22 maj). Enligt en nyligen utkommen rapport från den Nationella operativa avdelningen (Noa) beräknas stöldligorna ligga på samma nivå eller öka under de kommande två åren. I dag står ligorna för närmare 50 procent av alla bostadsinbrott och cirka 90 procent av alla stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner (Noa, 12 april 2019). Det är skrämmande siffror.

Ligorna skapar inte bara ekonomiska förluster, utan även social otrygghet när det fritt kan åka runt på Sveriges landsbygd och begå bostadsinbrott utan någon större risk för att åka fast. Det är dessutom mycket svårt (och möjligt straffbart) för enskilda brottsoffer att försvara sig mot ligorna.

Men problemen med stöldligorna tycks vara svåra att lösa. Tullen kan sällan stoppa ligorna från att lämna Sverige, även när det är uppenbart att det rör sig om stöldgods som förs över gränsen. Anledningen är att EU:s fria rörlighet trumfar svensk rätt. I tidskriften Kvartal beskrivs att tullarna exempelvis inte kan kräva kvitto av dem som passerar gränsen, även när det uppenbart handlar om stulen egendom. Enligt tullverkets jurister bör dock inte stöldgods omfattas av den fria rörligheten (!), men i väntan på riksdagsbeslut om lagändringar så fortsätter stöldgods att forslas över gränsen (Kvartal den 22 maj 2019).

Tomas Pärlklo på polisens underrättelsetjänst i Blekinge påpekar samtidigt “att bedriva spaning på personer som kommer in i landet är oerhört resurskrävande”. Som BLT ledare tidigare beskrivit är det i dagsläget inte tillåtet för tullverket använda exempelvis “smarta kameror” som kan scanna av registreringsskyltar centralt. Datainspektionen säger nej på grund av integritetsskäl, vilket nu tullen har överklagat (P4 13 maj 2019).

Den fria rörligheten är en mycket viktig frihet inom EU att slå vakt om och den bidrar till vårt välstånd. Men ursprungstanken var knappast att underlätta för kriminella ligor att enkelt kunna smuggla stöldgods över landsgränserna. Moderaternas förslag, att bland annat förbjuda kriminella individer att passera Sveriges gränser är ett viktigt steg för att upprätthålla EU:s friheter för alla laglydiga medborgare. Gärna fri rörlighet, men nej tack till fri rörlighet för stöldligor.