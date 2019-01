Sossar: städa framför er egen dörr först!

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Socialdemokraterna är snabba med att kritisera andra, men när det är de egna som är i blåsväder tycks alltid partiets bästa gå först.

Socialdemokrater hyllar gärna mänskliga rättigheter och slutar aldrig prata om den egna värdegrunden. Men frågan är hur det egentligen står till med den egna värdegrunden, när nu skandalerna staplas på varandra?

Nyligen blev S-politikern Janna Atta Ibrahim utesluten ur partiet då hon på Facebook hade spridit lögner om M och SD på arabiska. Och kommer ni ihåg Omar Mustafa? Han blev invald i Socialdemokraternas partistyrelse under 2013 men tvingades avgå då han under sitt ordförandeskap för Islamiska förbundet bland annat hade bjudit in homofoba och antisemitiska föreläsare. För att inte tala om den senaste skandalen i SSU Malmö där representanter under årsmötet inte ville att homosexuella skulle få vara blodgivare då de har ”smutsigt blod”.

Aftonbladet har dessutom precis avslöjat att ett inlägg från en användare på diskussionsforumet Flashback kunde kopplas till riksdagsledamoten Sultan Kayhan (S) (Aftonbladet den 7 januari). Ett av de omtalade inläggen löd: ”Hon ligger runt och har ett fritt liv” [...] ”Hon är helt enkelt en bitch och vi tänkte att enda sättet att få hem henne på ett lagligt sätt är om hon NEKAS uppehållstillstånd. Min fråga är då, vet ni några bra sätt, [...] för att hon ska bli nekad uppehållstillstånd?”

Inlägget skrevs under 2012 innan Kayhan blev riksdagsledamot. Och visst, alla kan göra fel - inte minst våra riksdagspolitiker. Och alla kan ändra sig.

Men samtidigt kan knappast Kayhans bakgrund sägas vara helt fläckfri. Vid ett flertal tillfällen har hon även haft samröre med personer ur den högerextrema organisationen Grå Vargarna. Efter att Kayhan nu i somras deltagit på en middag med en representant ur organisationen menade hon att ”Jag var där för att en partikamrat berättade för mig om eventet” (Expressen, juni 2018).

Och nu menar Kayhan att hon har lånat ut sitt Flashback-konto till en vän som har skrivit inlägget. Och så kan det naturligtvis vara. Samtidigt är Socialdemokraterna inte är sena med att anfalla politiska motståndare för liknande typer av skandaler.

Nyligen avslöjades att SD-riksdagsledamoten Jonas Millard hade skrivit ett förfärligt inlägg på internetsajten Twitter där han undrade hur man gör för att köpa sex i Thailand. Socialminister Annika Strandhäll (S), menade då att ”gång på gång detta kvinnohat [...] från ledande företrädare för SD”.

Men när skandalerna gång på gång uppdagas inom det egna partiet är det dödstyst. Hur ligger det egentligen till med den egna värdegrunden? Kanske bör S fundera på att städa framför sin egen dörr innan de gastar om hur förkastliga andra politiker är?