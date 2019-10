Småföretagarna ska inte vara kommunens kassako

Foto: Marcus Palmgren

Hur kan ett och samma tillstånd för försäljning av snus kosta 2 050 kronor i Staffanstorp men 12 000 kronor i Ronneby? Småföretagarna ska inte pungslås för att fylla kommunens kassakista.

Från och med fredag gäller kommunal tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter i Sverige. Det betyder att butiker som vill sälja tobak dels måste ha tillstånd och dels måste betala en engångsavgift till kommunen. En årlig tillsynsavgift tillkommer också.

Prislappen för att få ett tillstånd skiljer sig dock åt på ett provocerande sätt mellan Sveriges och Blekinges kommuner, som BLT berättade om i tisdagens tidning (BLT den 29 november).

I Staffanstorp i Skåne uppgår avgiften till 2 050 kronor, billigast i riket. Dyrast i hela Sverige är tillståndet i Ronneby kommun där en enskild handlare får punga ut med hela 12 000 kronor – även om han eller hon klanderfritt har sålt tobak i decennier. I övriga blekingska kommuner ligger avgiften mellan 8 000 och 8 800 kronor. 12 000 kronor eller 8 000 kronor kanske inte är så mycket som enskild post i en kolumn i en kommunal budget men är mycket pengar för en kioskhandlare eller en handlare på landsbygden. För en enskild småhandlare är det inte alltid möjligt att överföra kostnaden på konsumenten, det kan mycket väl vara från hans eller hennes lön de nya avgifterna dras.

Och hur i hela världen kan ett och samma tillstånd kosta 10 000 kronor mer i Ronneby än i Staffanstorp? Att prislappen i Staffanstorp är så pass mycket lägre skvallrar om att Blekinges kommuner tar ut för höga avgifter av handlarna – för att de kan. Vad är handlarnas alternativ? Att sluta sälja tobak? Flytta butiken till Staffanstorp?

Med tanke på de redan höga skatterna på företagande i Sverige – arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter för att nämna några – är den chockhöga avgiften dessutom att lägga sten på redan tung börda.

Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, menar att en möjlig hypotes till de höga avgifterna är att kommunerna vill dra in pengar till kommunkassan. Det låter inte långsökt i kommunkrisernas Sverige, men det handlar i så fall om olaglig beskattning.

Kommunala avgifters storlek ska svara mot den kostnad som den offentliga kontrollen över företaget medför. Det är en principsak att detta hålls. Återigen: hur kan samma tillstånd kosta 2 000 kronor i Staffanstorp men 12 000 kronor i Ronneby? En skillnad på 600 procent? Och hur kan det vara en så stor skillnad inom länet? 8 000 kronor i Olofström men 12 000 kronor i Ronneby?

Ronneby kommun har de senaste åren utmärkt sig, med all rätt, för att vara en företagarvänlig kommun. Senast under tisdagen kom nyheten att en ny handelskedja kan komma att etablera sig i Ronneby. Jättebra! Men i det här fallet verkar kommunen ha brustit. Är det för sent att korrigera ett misstag eller är det bara för handlarna att svälja det beska pillret och acceptera att de blir 12 000 kronor fattigare?