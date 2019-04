Skydda oss från vaccinmotståndare

Foto: Gorm , Kallestad

Vaccin har gjort underverk historisk, men trots det väljer allt färre föräldrar att vaccinera sina barn. Men i fallet med vaccin måste kollektivets välmående trumfa individens vilja.

HPV-viruset, som kan ge cellmutationer och kan leda till livmoderhalscancer hos kvinnor, har minskat dramatiskt, enligt en studie i Skottland. Detta på grund av deras vaccinationsprogram (Aftonbladet den 4 april). Samma resultat kommer med största sannolikhet att även synas i Sverige, och kanske allra mest i Blekinge, som är den enda region i Sverige som kommer vaccinera även pojkar mot HPV, tack vare alliansen.

I dag ligger fortfarande vaccinationstäckningen på en hög nivå: cirka 97 procent. Men andelen vaccinationsmotståndare växer. I en rapport från EU-kommissionen framkom att svenskar har rekordlågt förtroende för mässlingsvaccin, enbart 57,5 procent svarade att det är viktigt att barn vaccineras. Studien ska dock göras om då det uppkom kritik kring hur frågorna hade blivit översatta till svenska (SVT oktober 2018).

Vaccinmotståndare samlar dessutom tusentals medlemmar i olika grupper på sociala medier. De baserar inte sällan sina argument på amerikanska konspirationsteorier (Big Pharma) och är inte sällan svaga för andra typer av hitte-på-teorier om elallergier och chemtrails. Föräldrar som inte vill vaccinera sitt barn hänvisar ofta till att barnet riskerar att drabbas av autism (vilket det inte finns något vetenskapligt stöd bakom). Antroposoferna å sin sida anser att en mässlingsinfektion kan vara bra för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling.

Detta ledde under 2012 till ett utbrott med 23 fall av mässling och 50 fall av röda hund i Järna. Och under 2017 bröt en mässlingsepidemi ut på i Göteborg, vilket alltså är en sjukdom som betraktades som eliminerad i Sverige, men som nu har börjat härja på nytt vissa ställen runtom i landet. Allt fler barn drabbas dessutom – och i vissa fall även dör – av kikhosta. Under 2007 rapporterades 7 100 fall av mässling i Europa. 2013 var antalet upp uppe i 32 000 fall.

Vaccinationsmotståndare är ett folkhälsoproblem. Och är det verkligen rimligt att anse att det upp till individen i de här fallen att bestämma själv? Här riskerar ju vissa människors ansvarslösa beslut att utsätta andra människor för fara, och i värsta fall död. Kollektiv inskränkthet har alltid varit ett hot mot vanligt folk. Riskerar dessutom denna dumhet att skada andra människor finns ingen anledning att respektera den. Om så kallad flockimmunitet inte uppnås riskeras spridning av smittor som kan vara livshotande. Människors enskilda åsikter kan dessutom inte tillåtas väga tyngre än vetenskaplig fakta. Kollektivets välmående måste – i fallet med vaccin – trumfa individens vilja.

Liberalerna har tidigare föreslagit att föräldrar till barn som inte är vaccinerade inte ska få välja förskola. På så vis kan de ovaccinerade barnen spridas ut på olika skolor för att öka flockimmuniteten. Det är fullt rimligt. Vad som redan införts i Australien: att inte ge föräldrar samma tillgång välfärd om de inte vaccinerar sitt barn, är ytterligare en idé. Vidare vore det inte orimligt att lagstifta om obligatorisk vaccinering av alla barn.

Det finns faktiskt ingen anledning att ta hänsyn till människor som hellre tror på tomtar och troll, än på vetenskap och beprövad erfarenhet, om dessa tomtar och troll-fantasier riskerar att skada andra människor.