Skjut rådjuren i stället!

Foto: Maja Suslin/TT

Visst kan ett riktat vaccinationsstöd vara välkommet för att minska ner TBE-fallen i Blekinge. Dock är ett mer effektivt alternativ att helt enkelt skjuta av antalet rådjur som sprider fästingen från första början.

Blekinges riksdagsledamot Heléne Björklund (S) lämnade nyligen in en motion för att ge ekonomiskt stöd för TBE-vaccination till riskområden. ”Det får inte bli en ekonomisk fråga om man har råd”, menar hon. Vaccinet är nämligen relativt dyrt och hon vill se att Blekinge prioriteras.

TBE, eller fästingöverförd hjärnhinneinflammation, är en otäck sjukdom som kan leda till men för livet. Dock har inga TBE-fall registrerats i Blekinge i år, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Under 2018 förekom 4 fall av TBE i Blekinge, vilket är 2,5 per 100 000 invånare. Under 2017 insjuknade 8 personer, vilket är drygt 5 fall per 100 000 invånare. Det kan jämföras med exempelvis Uppsala län där det hittills i år registrerat 30 TBE fall, motsvarande 8 per 100 000 invånare (Folkhälsomyndigheten, 2019).

I förhållande till Blekinges folkmängd är TBE-fallen relativt få. Blekinge som helhet är inte ett riskområde för TBE. Däremot finns vissa begränsade områden, som på Aspö och andra områden i Blekinge skärgård, där man vet att sjukdomen förekommer. Risken att drabbas av sjukdomen i stora delar av Blekinge är i det närmaste obefintlig.

Därmed inte sagt att den inte är ett problem. Och visst kan ett riktat statligt stöd för vaccin till dem som bor i kända riskområdena vara ett alternativ. Men om staten ska subventionera TBE-vaccinationer bör man känna till att det är svårt att göra en rättvis bedömning av vilka personer som ska få subventionerat TBE-vaccin. Riskområdena är sällan tydligt avgränsade en längre tid: vissa områden försvinner och nya dyker upp. Att det dyker upp nya områden beror delvis på att befolkningen och läkare i ett område blivit mer observanta eller kunnigare på att ställa rätt diagnos.

Att enbart vaccinera mot TBE löser dessutom bara problemen med just den enskilda sjukdomen. Det finns dock en rad andra infektioner, som Borrelia, Anaplasma och Rickettsia, som överförs från fästingen till människor.

Det enskilt enklaste sättet för att minska risken att drabbas av samtliga sjukdomar som fästingen sprider är således att göra sig av med fästingen själv. Och hur gör man då det? Jo, man minskar ner på förekomsten av de värddjur som fästingen lever av. Här har rådjuret och vissa andra hjortdjur en särställning. Ju fler rådjur, desto fler fästingar, och desto fler potentiella TBE-fall.

Ett mer effektivt alternativ, än att ge statliga stöd för vaccin, är helt enkelt att skjuta av antalet rådjur och andra hjortdjur som sprider fästingen från första början. På så vis minskas både antalet fästingar och mängden TBE-fall i Blekinges riskområden.