Replik: Vi måste minska andelen kött vi äter rejält

Foto: Åserud , Lise

Replik till ledaren ”Stundar en kovändning inom miljörörelsen?” i BLT den 1 mars 2019.

Först vill jag säga att det är bra att fler miljöperspektiv lyfts än endast klimatet. Biologisk mångfald är väldigt viktigt och något vi måste jobba aktivt för att behålla.

Däremot vänder jag mig mot delar av ledartexten. Den första är att det insinueras att vi är inte tar hänsyn till biologisk mångfald när vi lokalt föreslår att en vegansk buffé ska utgöra grunden med kött som tillbehör. Det här är inte att låta landskapet växa igen. Det handlar om att servera mindre kött, men vi vill att köttet ska vara av bättre kvalitet, det vill säga naturbeteskött och KRAV-märkt.

Det är fullt möjligt att äta en mindre total köttmängd, men samtidigt äta en större mängd bra kött. Därmed kan vi öka biologisk mångfald och minska klimatpåverkan.

Den andra invändningen är att Gustafsson uppmanar till en “god biff till helgen” utan att tydliggöra skillnaderna mellan konventionellt producerat kött och naturbeteskött. Bägge har rejäl klimatpåverkan, men det är naturbetesköttet som gynnar den biologiska mångfalden.

Den tredje invändningen är vad Gustafsson inte skriver: vi måste minska köttmängden som vi äter rejält. Han skriver visserligen “i måttliga mängder”, men specificerar inte det något närmare. Menar han enligt vad senaste forskningsrapporten från The Lancet anger? Det vill säga en köttbulle (14 gram) om dagen? Eller avser han vår maximala produktion av naturbeteskött som vi kan producera i Sverige? Det vill säga mellan 10 till 20 kilo per person och år. Oavsett så är mängden kött vi äter på 85,5 kilo per person och år (2017) rejält mycket mer.

Jag anser att vi behöver minska vår totala köttkonsumtion och samtidigt äta mycket bättre kött. Vi kan alltså minska våra klimatavtryck, förbättra biologisk mångfald och gynna svenska bönder samtidigt i detta arbete. Dessutom kan vi göra det utan att öka kostnaden eftersom mat med mindre andel kött generellt sett är billigare.

Det är också mer etiskt – enligt mig – då naturbeteskött kommer från djur som fått leva bättre liv, något som inte ska glömmas bort.

Olle Hilborn (MP) Språkrör Karlskrona