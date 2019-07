Replik: Våra fotbollstjejer är värda mer!

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Replik till ledaren ”Lika lön för lika arbete, M?” i BLT den 9 juli.

Genomsnittslönen för spelare i Damallsvenskan (DA) är tiotusen per mån. I Allsvenskan (A) är den 105 tusen. Publiksnittet är fortfarande klart högre i A jämfört med DA så om vi utgår från resonemanget att detta ska vara lönesättande så försvarar det onekligen en viss skillnad. Siffrorna är dock från 2017 och då spelade världsstjärnor som Marta, Lieke Martens, Pernille Harder och Anja Mittag i DA. Med all respekt för våra manliga spelare - men vilka världsspelare återfinns i Allsvenskan?

Låt oss i stället jämföra med Superettan (S), den näst högsta serien på herrsidan i Sverige. Topp3 i DA har i princip lika höga publiksiffror som ett medellag i S. Genomsnittslönen för en spelare i S är däremot 25 tusen per mån. Inte 10. En milsvid skillnad som gör att en manlig spelare i S kan ägna sig åt fotboll på heltid, vilket inte är möjligt för genomsnittstjejen i DA. I den DA förening jag varit aktiv i hade vi i princip bara en spelare som kunde leva på sin spelarlön och då hade vi ett flertal spelare på landslagsnivå. Både i Sverige och utomlands.

Nu är publikintäkter inte den största inkomstkällan i de flesta elitklubbar. Det är i stället reklam- och sponsorintäkter samt intäkter från mediaavtal.

Enligt FIFA var VM-semin Sverige-Nederländerna den mest sedda tv-sändningen i Sverige under 2019 och i fotbollens hemland var England–USA den mest sedda under året, alla kategorier. I USA har damlandslaget under lång tid dragit mer tevetittare och intäkter till förbundet än herrlandslaget. Likväl får damerna mindre än en 1/5 i prispengar för sitt VM-guld från sitt förbund jämfört med vad herrarna skulle fått. Till Dam-VM ökade FIFA de totala prispengarna från 150 milj kr till 300, men samtidigt ökade de med 400 milj till 4 miljarder på herrsidan. Skillnaden ökar således i stället för att minska!

Fotbollstjejer har i dag definitivt inte lika lön för lika arbete. Men deras löner och ersättningar är inte heller baserade på marknadsmässiga grunder. Här släpar ersättningar och lönesättning efter och det beror inte minst på att sponsorer och förbund inte följt med i tiden. Låt oss inte halka efter här i Sverige. Skall vi fajtas om framtida medaljer och njuta av damfotboll på hög nivå krävs förändring. Från sponsorer, media, förbund, föreningar och från oss som publik. Våra fotbollstjejer är värda mer!

Mikael Kihlbert

Svar: I ledaren påpekar jag det faktum att manliga och kvinnliga fotbollsspelare inte har ”lika lön för lika arbete” och att de inte heller bör ha det. Som du själv påpekar i din andra mening, är publiksnittet ”fortfarande klart högre i A jämfört med DA så om vi utgår från resonemanget att detta ska vara lönesättande så försvarar det onekligen en viss skillnad.”

Fotboll är underhållning. Inom all form av underhållning är det inte tiden, arbetet eller nödvändigtvis hur duktig du är som avgör lönesättningen. Vad som spelar roll är hur mycket pengar du kan dra in till branschen.

Jämför med exempelvis manliga och kvinnliga fotomodeller. De manliga motsvarigheterna tjänar avsevärt mycket mindre pengar, trots att de säkerligen är lika duktiga och anstränger sig lika mycket. Det kan tyckas orättvist, men vad du förespråkar kommer oundvikligen leda till mer orättvisa. Nej, vi ska inte ha ”lika lön för lika arbete” inom fotbollen.

Emma Jaenson