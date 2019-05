Replik: Rasism kommer i många former

Foto: Mattias Mattisson

Replik till Emma Jaensons krönika ”Varför lära elever att bli kränkta?” (BLT den 21 maj).

Hur är det att i dagens samhälle och politiska klimat leva som ung muslim, afrosvensk, rom, östasiat eller jude? Vad möts en av för fördomar? I det interaktiva spelet Reality Check får du pröva på just det. I rollen som en av dessa minoriteter får ungdomar under en skolveckas tid testa på hur det kan kännas att bli misstänkliggjord på grund av ditt utseende, placerad i ett fack eller bli verbalt påhoppad av en klasskamrat. Som karaktären får du sedan själv välja hur du vill reagera på händelserna. Kanske vill du ge svar på tal, be en kompis om hjälp eller helt enkelt ignorera?

Bleking Läns Tidnings Emma Jaenson har spelat Reality Check och menar i sin krönika att hon som spelare förväntas bli kränkt av händelserna i spelet, samt att mycket lite av det som händer i spelet kan klassas som rasism. Detta är en vanlig reaktion hos personer som lever ett privilegierat liv med avsaknad av friktion kopplat till etnicitet.

I processen av att ta fram appen Reality Check har organisationerna bakom spelet, Teskedsorden och Mångkulturellt Centrum, djupintervjuat svenska ungdomar från samtliga representerade grupper om deras egna upplevelser av rasism. Det som sker i appen är alltså händelser som dessa ungdomar själva varit utsatta för, och som de valt att lyfta som något som på djupet påverkat dem. Att till exempel gång på gång få frågan var en egentligen kommer ifrån eller ständigt få blickar och kommentarer som kopplar an till ens utseende eller religion, ett ständigt försök till skiljandegörande, gör ont. Vi i vuxenvärlden har som ansvar att lyssna till dessa berättelser och perspektiv och ta dem på allvar. Inte vifta bort dem som kränkthet eller känslighet.

Jaenson efterfrågar att skolan i stället borde lära ut civilkurage. Vi kunde inte hålla med mer. Många lärare jobbar hårt för att ständigt främja civilkurage i klassrummet. Till spelet finns en rad övningar där eleverna får tänka kring innebörden av civilkurage och hur en kan praktisera det. Men för att kunna visa på civilkurage gäller det också att vi förstår vid vilka tillfällen man ska uppvisa det.

Om det för vissa kan verka som om de enskilda incidenterna i spelet är små så är det uttryck för vardagsrasism. Kärnan av vardagsrasismen ligger just i det subtila och ibland nästintill osynliga som för den utsatte bildar ett mönster, ett ihärdig påpekande om att inte få höra hemma, men vilket ofta går majoritetssamhället förbi.

Irupé Pozo Graviz, Teskedsorden

Aygül Kabaca, Mångkulturellt Centrum

Jennie Villnersson Månsson, Förstelärare i samhällskunskap/gy-lärare i samhällskunskap och historia Af Chapmangymnasiet Karlskrona

Svar: Jag kan förstå att det för vissa kan vara enerverande att fler gånger få frågan var man kommer ifrån eller få kommentarer kopplat till ens utseende eller religion. Vad ni har fel i är dock att förknippa detta med rasism. Det är inte rasism. Förmodligen handlar det snarare om nyfikenhet.

Det är illa att ni väljer att tolka vanlig nyfikenhet som illvillig, och som ni beskriver ”försök till skiljandegörande”. Ännu värre är det att ni uppfostrar skolungdomar i det. Ni bidrar till att göra samhället allt mer ängsligt, och uppmuntrar ungdomar att bli kränkta för kommentarer som kanske inte alls är illa menade.

Det är för övrigt intressant att ni själva använder er av fördomar genom att insinuera att jag är priviligerad, enbart baserat på mitt utseende. Men lugn, jag inte blir inte kränkt av det.

Emma Jaenson