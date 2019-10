Replik: Inför kunskapsprov som premierar ansträngning

Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Replik till ledaren ” Motarbeta inte begåvade personer” i BLT den 22 oktober om högskoleprovet.

Antingen har Jaenson inte läst vår debattartikel ordentligt, eller så väljer hon medvetet att utelämna alla de problem som högskoleprovet dras med och hur Liberala Studenter vill lösa dem.

I måndags skrev Liberala Studenter en debattartikel där vi föreslår att högskoleprovet borde ersättas med ämnesspecifika kunskapsprov. Att nuvarande system riskerar att framförallt missgynna flitiga kvinnor verkar vara något som många reagerade på. Det går inte att säga som Jaenson gör att betyg inte förbereder en för högre studier. Studier på området visar nämligen att betyg är en betydligt bättre prediktor än högskoleprovet för hur väl du kommer att klara studierna. När avhopp från högre studier är nästan dubbelt så vanliga bland de som kommit in via högskoleprovet jämfört med betyg, är det tydligt att något inte fungerar som det ska. Samtidigt är det fler män som kommer in via just högskoleprovet medan högre andel kvinnor kommer in via betyg. Provet i sig är inte ojämställt men det får sådana effekter.

Det finns en lösning för att ge både kvinnor och män samma chans att komma in på högre studier, samtidigt som vi premierar ansträngning. I stället för att bevara högskoleprovet vill vi införa kunskapsprov anpassade för den tänkta utbildningen. Proven ska vara utformade efter den vetenskapliga inriktningen som faktiskt testar de kunskaper utbildningen kräver. Ytterligare ett sätt att bredda rekryteringen utan att kvaliteten sänks är fler basår. Tekniskt basår finns på flera högskolor runt om i landet och har visat sig vara ett lyckat koncept. Det gör att även de med lägre betyg men med höga ambitioner får goda förutsättningar att komma in på och klara av drömutbildningen.

Det här är inte att motarbeta begåvade personer, såsom Jaenson påstår, tvärtom är det att öka deras chanser att klara sig igenom hela utbildningen. Att endast se till statistiken för vilka som blir antagna är missvisande, mer relevant är att se vilka som tar ut sin examen. Liberala Studenter kommer fortsätta arbeta för fler och bättre vägar till högre utbildning, för att bevara högskoleprovet som det är i dag vore att på riktigt motarbeta begåvade personer.

Ida Arnstedt, 1:a vice ordförande Liberala Studenter

Emma Bjarnevik, riksstyrelseledamot Liberala Studenter

Svar: Ni skrev i er debattartikel att de män som kommer in på sin utbildning genom högskoleprovet oftast har högre kognitiv förmåga än genomsnittet men ”samtidigt betyder inte det att de är bättre lämpade att gå en utbildning”. Inte? Så klart är man bättre lämnad att gå en utbildning om man har högre kognitiv förmåga än genomsnittet. Vidare kan det diskuteras att ni säger att det generellt sett krävs en hög ambitionsnivå för att klara högre studier. En begåvad person behöver inte nödvändigtvis anstränga sig speciellt mycket för att klara universitetsstudier i dag.

Men naturligtvis spelar ambitionsnivå roll. Det betyder dock inte att det bör vara en anledning till att komma in på en specifik utbildning. Akademin är inte bara till för att utveckla människor till flitiga arbetare, den är till för att människor ska utveckla sitt intellekt.

Problemet med det kunskapsprov ni föreslår är att ni skriver att ”ambitioner och ansträngning får större genomslag”. Men högskoleprovet är det enda både jämlika och rättvisa sättet att ta sig in på universitetet. Liberala Studenter borde väl rimligtvis vara för meritokrati?

Emma Jaenson