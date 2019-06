Prata om problemen!

Foto: Noella Johansson/TT

Exemplen på svensk politisk ängslighet genom åren har varit många, inte minst när det gäller hedersbrott. Men det är brist på information som göder fördomar, inte tvärtom.

Varje år rapporteras om stolar som står tomma vid skolstarten. Och varje år skrivs opinionstexter om de barn (framför allt flickor) som förs utomlands för att giftas bort eller utsättas för könsstympning. Det är inget nytt fenomen. Men nu vill en majoritet i riksdagen införa ett utreseförbud för de barn som riskerar att tvingas utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Förslaget, som tagits fram efter en utredning från regeringen, föreslår att den som för ut ett barn ur landet i strid mot utreseförbudet riskerar böter eller fängelse i upp till ett år (BLT den 25 juni).

Det är ett bra förslag, men naturligtvis inte utan invändningar. Maria Hagberg, socialarbetare som arbetat med hedersrelaterat våld, menar att förslaget riskerar att cementera en “fördomsfull inställning” och riskerar att “stigmatisera” vissa grupper (P1 25 juni).

Det låter alltså som det brukar. Minns ni att Skolverket nyligen avstod från att använda uttrycket “hedersrelaterat våld och förtryck” i läroplanen? (SvD den 30 juni 2019) Olika grupper kunde ju “ställas mot varandra”. Det var för övrigt inte allt för länge sedan som de som påpekade problemen med hedersrelaterat våld själva stigmatiserades och brunsmetades.

Och liknande exempel på svensk ängslighet genom åren har varit många. Brottsförebyggande rådets ovilja att sedan drygt tio år tillbaka uppdatera rapporten "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet", är ett exempel. Ytterligare ett var huruvida polisen nyligen skulle offentliggöra listan över utsatta områden. Lyckligtvis blev listan offentlig, men efter stor kritik då den ansågs “stigmatisera” och “demonisera” vissa områden.

I veckan fick vi dock ett kvitto: tunnelbanestationen i Rinkeby har öppnats igen, på grund av en rad riktade och kraftiga insatser från polis, socialtjänst och entreprenören MTR. Detta skedde efter att SL hade rödlistat t-banan på grund av hot och misshandel mot bland annat spärrvakter (SvD den 22 juni).

Så klart har den svenska konsensuskulturen och dess välkända åsiktskorridor haft en del historiska fördelar. Men den leder också till att många problem sopas under mattan. Syns de inte, finns de ju inte. Argumenten var att man inte skulle spä på människors rädsla och att göda folks fördomar. Men brist på information göder fördomar, inte tvärtom. Fakta kan omöjligt stigmatisera eller demonisera. Den stora majoriteten människor är dessutom kapabla att titta på fakta och statistik utan att göra grova generaliseringar av en hel grupp. I fallen med föräldrar som för sina barn utomlands för att könsstympas är det för övrigt fullt rimligt att stigmatisera.

Bara genom att lägga all tillgänglig fakta på bordet och sedan tala i klartext, kan vi komma fram till konkreta åtgärder för att rätta till problemen. Det är som bekant först nu, knappt 20 år sedan Fadime Sahindal mördades, som brott med hedersmotiv ska få en egen brottsrubricering och reglerna för utvisning ska skärpas. Och det är först nu, år 2019, som vi tar till åtgärder för att små flickor inte ska giftas bort eller könsstympas utomlands. Det är inte en sekund för sent. Men det är också skamligt. Så ett tips till framtidens konsensus-Sverige: lägg all fakta på bordet. Och prata om det!