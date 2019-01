Offentliga medel ska inte bekosta politisk aktivism

Genom att Systembolaget använder offentliga medel för att driva opinion i egen sak har monopolets avskaffande också blivit en demokratifråga

Att importera alkohol som inte finns i Systembolagets begränsade sortiment blev en rättighet för svenskar 2007 efter den så kallade Rosengrendomen i EG-domstolen. Det har skapat en nischmarknad för framför allt import av kvalitetsviner från mindre leverantörer via vinklubbar som hjälper till med transport och inbetalning av skatter.

Importen har länge varit en nagel i ögat på Systembolaget. Det statliga monopolet har gång på gång agerat politiskt och juridiskt för att inskränka svenskarnas rätt att importera alkohol.

Vid en massanmälan mot importörer 2011 använde Systembolaget nykterhetsrörelsen IOGT-NTO som bulvan, men en av de anmälda importörerna kunde visa att det var Systembolaget som hade surfat på hemsidorna och därför sannolikt låg bakom polisanmälan. Anmälan misslyckades mot alla utom ett företag.

Därefter har Systembolaget lagt enorma lobbyresurser på att ändra lagstiftningen så att det ska bli svårare och i praktiken omöjligt för företag att assistera svenskar som vill importera alkohol. I Almedalen har frågan år efter år lyfts på Systembolagets initiativ.

Systembolaget har också anlitat Handelns utredningsinstitut för att i en rapport 2013 framställa näthandeln som ett stort och växande hot. Den propagandistiska rapporten varnade som på beställning för att näthandeln skulle öka och kunna omfatta nästan 30 procent av den totala handeln tio år framåt.

Men trots att lagstiftningsåtgärder uteblivit har näthandelns andel snarare minskat, från 1,9 procent av all alkohol som såldes 2013 till 1,3 procent 2017. Inte med bästa vilja i världen kan man få denna privatimport till ett folkhälsoproblem. Systembolaget säljer 62,8 procent av all alkohol som konsumeras i Sverige, motsvarande 5,7 liter sprit per person och år. Importen motsvarar 0,1 liter per person och år. Systembolaget trakasserar de små aktörerna för att de kan och för att det gynnar deras snäva företagsintressen, med bekväma och populära reträttposter för politiker och näringslivspampar.

Detta är bakgrunden till att Systembolaget i veckan hotade att stämma ett privat företag som hjälper svenskar med vinimport. Ursäkten är en dom i Finland, men den rör detaljhandel och inte import, så det är ett svepskäl. Systembolagets agerande handlar nu som tidigare om att företaget för offentliga medel driver en politisk agenda, bland annat genom juridisk aktivism.

Systembolaget är ett statligt företag och ska egentligen därmed vara underställda både lagar och folkopinion. I stället försöker de alltmer ogenerat att styra både den allmänna opinionen och lagstiftningen. Häromåret lobbade de mot förslag om gårdsförsäljning direkt gentemot deltagarna på Centerpartiets stämma.

Systembolaget har också en mångmiljonbudget för ”forskning”, som förstås är lika agendastyrd som den ovan beställda rapporten. Studierna får som av en händelse alltid fram alarmerande siffror om vad som skulle hända om inte monopolet blev kvar och fick som de ville.

Systembolagets monopol bör avskaffas. Vuxna människor har rätt att bestämma själva var och när de vill handla alkohol. Ingen saknar heller de fem alkoholmonopol som avskaffades på 1990-talet. Men det finns flera skäl än så. Genom att Systembolaget använder offentliga medel för att driva opinion i egen sak har monopolets avskaffande också blivit en demokratifråga