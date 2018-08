Nutella slår nationalism

Foto: Linda Forsell / SvD / TT

Tio år efter kriget mellan Ryssland och Georgien är det lilla kaukasiska landets västliga förbindelser starkare än före den ryska ockupationen.

Hur mycket har priset på en burk Nutella i Europa att göra med den frusna konflikt som i ett decennium plågat Georgien? Cirka tio procent.

2014 slöt Georgien ett fördjupande handelsavtal med EU. Avtalet innebär att georgisk handelsrätt linjerar med relevant europeisk lagstiftning, och är ett skolboksexempel på hur internationell handel främjar fredliga relationer.

Sedan årsskiftet kräver avtalet ursprungsmärkning av jordbruksprodukter innan de skickas till EU. Inget problem för majoriteten av de 60 000 hasselnötsodlare som producerar Georgiens största jordbruksexport mätt i exportvärde.

Men tio procent av nötterna skördas i utbrytarrepubliken Abkhazien, som tillsammans med Sydossetien juridiskt hör till Georgien men där Ryssland ökat sin permanenta närvaro sedan femdagarskriget började åttonde augusti 2008.

Eftersom Abkhazien vägrar stämpla sina nötter som georgiska, kan de inte längre säljas till EU. Sedan 2016 driver dock Georgien tillsammans med amerikanska biståndsmyndigheten USAID och den italienska Nutellaproducenten Ferrero Rocher initiativet G-HIP, ett femårigt utvecklingsprogram av den inhemska hasselnötsindustrin.

Tekniker för fuktövervakning, spårning och ökad skördkvalitet har implementerats. Stora process- och torkanläggningar har byggts i Darcheli, Menji och Lanchkhuti. Ställningen som en av världens ledande leverantörer ska behållas, trots bortfallet från Abkhazien.

När Georgien i augusti 2008 gick in i Sydossetien för att slå ned separatister som vill bryta sig loss, menade Ryssland att man av humanitära skäl behövde skydda sina medborgare. I början av 2000-talet hade man nämligen ändrat sin lagstiftning för att kunna ge allt fler människor utanför landet ryska pass. 90 procent av Abkhaziens befolkning har i dag status som ryska medborgare, och många boende i Sydossetien likaså.

Ryssland skickade in stora mängder soldater och införde handelsembargon mot Georgien. Samtidigt gick man via Abkhazien långt in på georgisk mark. Ny realitet kallas modellen, som återanvändes för den illegala ockupationen av Krim i östra Ukraina 2014.

Målet är att underminera Georgiens respektive Ukrainas närmande till västliga institutioner som EU och försvarsalliansen Nato. Senast i veckan förklarade Rysslands utrikesminister Dmitrij Medvedev att om Nato erbjuder Georgien medlemskap, kan det leda till en ”fruktansvärd konflikt” (Dagens Nyheter den 7 augusti).

Då Ryssland de facto kontrollerar georgiska områden lär det inte ske. En inbjudan skulle betyda att Nato automatiskt måste förklara krig enligt artikel fem om att försvara medlemmar vars territorium angrips eller ockuperas.

En ny realitet är dock att Georgiens västliga förbindelser är starkare nu än före ockupationen. Exportvolymerna till EU, Kanada och Turkiet är flera gånger större än de till Ryssland. Abkhazien, vars största exportvara är hasselnötter, har ingen att handla med förutom Ryssland där efterfrågan är obefintlig.

Internationellt samarbete för mer brun Nutella verkar stå sig bättre än ryskt stöd till utbrytarnas bruna nationalism.